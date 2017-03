El conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva, i el portaveu adjunt parlamentari de C’s, Fernando de Páramo, han mantingut una picabaralla després que el primer hagi dit que el diputat de la formació taronja està “més còmode entre falangistes” en al·lusió a participació de C’s en la manifestació de Societat Civil Catalana del passat diumenge. De Páramo ha fet una pregunta al conseller durant el ple del Parlament acusant-lo de manca de transparència i el conseller ha contestat que tota la informació està disponible al portal de transparència. De Páramo ha acusat Romeva de “vendre’s per una cadira” i de seure “al costat de la corrupció” i el conseller li ha contestat que el diputat també es deuria veure “molt reflectit” en les persones que aquest dimarts van escridassar l’expresident de la Generalitat Artur Mas abans del debat a l’Ateneo de Madrid.El diputat de C’s ha iniciat la seva intervenció denunciat que el Departament d’Afers Exteriors hagi trigat sis mesos en oferir-los una informació que havien sol·licitat sobre els viatges que fa el conseller. Ha afegit que un cop rebuda la informació han comprovat que el conseller “ninguneja l’oposició, signa com a ministre” i “menteix”. A més, li ha recordat paraules seves quan era membre d’ICV denunciant la corrupció i l’ha acusat de canviar i ara “governar de la mà del 3% i oblidar-se de la transparència”. La pregunta concreta ha estat quin era el cost dels viatges que fa el conseller, a qui ha qualificat del “Willy Fog de la independència i el “menys transparent”.Romeva ha criticat que no havien pogut oferir la informació abans perquè C’s l’havia demanat “de manera matussera” i era difícil saber què requerien. A més, ha defensat que tota la informació és transparent i que en els viatges expliquen el mateix que expliquen a Catalunya.De Páramo ha insistit que el conseller no publica la seva agenda en aquests viatges i li ha recriminat que “amaga” informació. “Si té el passaport ple de segells és perquè li paguem tots els catalans i tenim dret a conèixer la seva agenda”, ha declarat. El diputat ha reiterat la denúncia sobre que Romeva “està assegut al costat de la corrupció i forma part d’ella”.En respost a aquesta intervenció, Romeva ha reiterat que tota la informació és pública i ha dit que seria desitjable que el seus “socis de govern”, en al·lusió al PP a l’Estat, també facilitessin tota la informació sobre les ambaixades i els consolats que tenen arreu.Al final d’aquesta intervenció, el conseller ha dit que, en termes d’amistat, De Páramo se sentia “més còmode envoltat de falangistes”. En aquest moment, el diputat de C’s ha demanat a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que el deixés intervenir per al·lusions en considerar que se l’havia insultat a ell i a d'altres persones que van participar de la manifestació de diumenge. “No permetré que ens diguin falangistes en un parlament democràtic”, ha declarat. La presidenta no li ha donat el dret a rèplica en considerar que en preguntes als consellers sempre hi ha al·lusions i que Romeva no li havia dit 'falangista'.

