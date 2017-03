Agustí Montal i Costa ha mort aquest dimecres als 82 anys. El 1969 fou escollit president del F. C. Barcelona, càrrec que va ocupar fins al 1977 i que també havia exercit el seu pare anteriorment. Agustí Montal Galobart. Va ser el responsable de fitxar Johan Cruyff com a jugador, una decisió que va canviar la història del club.Montal era membre d'una important família del sector industrial tèxtil cotoner català. el 2004 va rebre la Creu de Sant Jordi.Durant el seu mandat al Barça va impulsar el lema catalanista El Barça és més que un club. Va introduir per primer cop després de la Guerra Civil espanyola el català al butlletí del club, en el carnet de soci, i a la megafonia de l'estadi. També va protestar sovint davant la Federació Espanyola de Futbol per la discriminació que patia el club en la contractació de jugadors oriünds (estrangers d'origen espanyol) i pel tracte que rebia dels àrbitres que sovint el perjudicaven (com el cas d'Emilio Guruceta).Va fitxar el davanter holandès Johann Cruyff i altres jugadors internacionals de renom com Johan Neeskens o Hugo Sotil, amb la qual cosa va guanyar el campionat de Lliga 1973-1974, després de catorze anys de no guanyar-ne cap. Durant el seu mandat es va inaugurar el Palau Blaugrana i el Palau de Gel. També va adoptar l'actual himne del club, escrit per Jaume Picas i Josep Maria Espinàs.El 1977 va dimitir i després de l'interinatge del seu vicepresident Raimon Carrasco i Azemar, a les eleccions de 1978 fou escollit president del club Josep Lluís Núñez.També va ser president de l'Asociación industrial textil de proceso algodonero del 1979 al 1985 i, entre 2003 i 2011, fou president de la Fundació Enciclopèdia Catalana.A les eleccions generals espanyoles de 1982 fou candidat per la demarcació de Barcelona al Senat dins les llistes de Convergència i Unió, però no va sortir escollit. També va ser conseller secretari de La Caixa i de Gas Natural.

