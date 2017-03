Fèlix Millet arribant a la Ciutat de la Justícia Foto: Adrià Costa

Miquel Roca Junyent no haurà de declarar com a testimoni en el judici del cas Palau . La defensa de l'expresident de la institució musical Fèlix Millet ha renunciat a citar com a testimoni l'exdirigent de Convergència. Roca estava citat per al proper 21 d'abril.Abans, el tribunal ha dispensat d'assistir al judici dos empresaris acusats de falsificar factures i que van confessar haver cobrat despeses de CDC al Palau, Juan Antonio Parra i Miguel Gimenez Salinas.Aquest dimecres declaren com a testimonis agents dels Mossos d'Esquadra que van participar en la investigació del cas Palau i de l'escorcoll a la institució musical. El primer en declarar ha detallat que diverses empreses que van fer factures a l'entitat per justificar les seves despeses tenien un "perfil econòmic pla". "No feien declaracions fiscals, no tenien activitat, no tenien treballadors", ha assegurat. Avui també haurà de declarar l'actual presidenta del Palau, Mariona Carulla.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)