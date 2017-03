Artur Mas, durant l'esmorzar informatiu a Madrid. Foto: ACN

L’expresident de la Generalitat Artur Mas ha emplaçat aquest dimecres el govern espanyol a abandonar la via de la resposta judicial i presentar una proposta alternativa en forma de tercera via que es pugui contraposar a la independència en un referèndum a Catalunya. En tot cas, ha alertat que aquesta proposta alternativa hauria de venir avalada per un pacte per part de les institucions i els partits de l’Estat per evitar que es repeteixi el cas de l’acord sobre l’Estatut, que va ser recorregut pel PP i posteriorment escapçat pel Tribunal Constitucional.L’expresident de la Generalitat ha fet aquestes manifestacions en un esmorzar informatiu a Madrid organitzat per Vanity Fair, on ha advertit que mentre no existeixi aquesta proposta alternativa i no hi hagi “ningú a l’altra banda de la taula” les institucions catalanes avançaran en el camí cap a la independència. “Si hi ha algú en el marc de l’Estat que té un projecte per a Catalunya que ho expliqui”, perquè “es parla molt de terceres vies però ningú ha concretat res”, ha dit.Segons Mas, el dia que es plantegi aquesta proposta alternativa caldria que “les dues coses es votessin en referèndum” perquè els ciutadans catalans puguin elegir entre les dues opcions. En tot cas, ha assenyalat que qualsevol acord sobre aquesta proposta hauria d’arribar avalat primer pel conjunt de l’Estat, i no n’hi hauria prou amb una proposta del govern espanyol.En aquest sentit, ha fet referència al procés que va patir l’Estatut després d’un acord entre els dos governs, una votació entre els dos parlaments i un referèndum. “La nostra experiència demostra que si tu pactes amb un govern i t’assegures la majoria parlamentaria pot passar que aquell pacte, per molt formal que sigui, acabi en res, perquè hi ha actors que tel poden curtcircuitar, com el PP que es va carregar un pacte entre dos parlaments amb referèndum”.Segons Mas, “si es vol un pacte de veritat que sigui durador, cal fer-lo amb l’Estat, que és un govern, un parlament, diversos partits i un àrbitre constitucional”. “El pacte s’ha de fer amb l’Estat, sinó no és realista”, ha sentenciat. No ha volgut respondre quin hauria de ser el paper del rei en aquesta proposta. “Crec que no em correspon fer-ho i que no faria cap bé si ho faig”, ha respost a una pregunta en aquesta direcció.Mas també ha emplaçat el govern espanyol a obrir-se a pactar la data, la pregunta i les garanties amb que se celebrarà aquest referèndum. Segons l’expresident, mentre que no existeixi un interlocutor polític, les forces independentistes només disposen de dues opcions: “O tirem la tovallola i parem, o tirem endavant”, i amb una majoria independentista al Parlament “parar-ho tot no és assumible”.També ha reiterat a Madrid que el referèndum se celebrarà abans del final de setembre i ha advertit que les institucions i els partits catalans el tiraran endavant independentment del fet que el Tribunal Constitucional el suspengui. Ha recordat que el procés avança sobre el binomi de l’impuls de les institucions i el suport de la gent. “Són coses indissociables, i es trobaran una convocatòria del referèndum acompanyat d’una amplíssima mobilització ciutadana”.L’expresident de la Generalitat també ha abordat la petició de la CUP de concretar les condicions del referèndum per donar suport als pressupostos. Segons Mas, és una condició sobrera perquè ja existeix un compromís ferm de la Generalitat de convocar el referèndum co a màxim al mes de setembre.

