Agents de la policia espanyola han detingut aquest dimecres un home a Benetússer (Horta Sud) com a presumpte membre actiu de l’anomenada "jihad de la paraula". Segons ha informat la policia a través d’una nota de premsa, utilitzava les xarxes socials per dur a terme un adoctrinament terrorista, fonamentat en la difusió de continguts violents, inicialment en favor d’Al-Qaida, i en l’actualitat, del grup terrorista DAESH.L’home té 45 anys i és d’origen marroquí nacionalitzat espanyol i utilitzava diferents perfils virtuals amb noms associats a l’èpica de la jihad, publicant tàctiques de combat i enaltiment d’atemptats comesos per Estat Islàmic a Europa, Síria i altres països. Segons fonts policials, feia especial èmfasi en conceptes radicals previs a qualsevol activitat terrorista assenyalant que la "la jihad és un deure ineludible", igual que, "la imposició de la Sharia, de la lluita i l'acció contra l'enemic".

