Dos detinguts en l'operatiu antiterrorista que s'està fent a Roda de Ter https://t.co/2iAu8TiPpW — Mossos (@mossos) 22 de març de 2017

Operació antiterrorista a Osona. El dispositiu es fa en el marc d'1investigació per presumptes delictes relacionats amb terrorisme jihadista pic.twitter.com/pWmetqIpyE — Mossos (@mossos) 22 de març de 2017

Els Mossos d'Esquadra han iniciat una operació antiterrorista aquesta matinada, sobre les 4 hores, a la població de Roda de Ter (Osona). Hi ha detinguts dos homes de nacionalitat marroquina de 26 i 37 anys, i s'han fet escorcolls a tres domicilis.El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que els dos detinguts tenien antecedents per violència (un dels dos té dos domicilis, per això l'escorcoll a tres habitatges). Els dos s'havien radicalitzat en els últims temps i havien aconseguit adoctrinar dues noies de Manlleu i Torelló, tot i que sembla que no tenien “una relació directa amb Estat islàmic", ha reconegut el conseller. "Els Mossos porten deu mesos darrera d'aquesta operació", ha afegit.L'acció ha estat ordenada per l'Audiència Nacional espanyola i s'emmarca dins d'una investigació contra el terrorisme, per captació i activitat a la xarxa. La investigació, duta a terme pels serveis dels Mossos especialitzats en la lluita antiterrorista, es va iniciar després de detectar que l’activitat dels detinguts estava dirigida a la captació i radicalització de persones. A més, les persones investigades haurien realitzat també accions d’enaltiment del terrorisme i incitació a cometre delictes de terrorisme.En aquesta localitat ja es va produir l a detenció d'un home que suposadament estava integrat a Estat Islàmic i estava en disposició de cometre atemptats.

