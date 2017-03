Els Mossos d'Esquadra s'emporten un dels detinguts Foto: Adrià Costa

Efectius dels Mossos d'Esquadra en un domicili del carrer Sant Joan de Roda de Ter Foto: Adrià Cosa

Membres dels Mossos d'Esquadra, en un escorcoll a Roda de Ter Foto: Adrià Costa

Dos detinguts en l'operatiu antiterrorista que s'està fent a Roda de Ter https://t.co/2iAu8TiPpW — Mossos (@mossos) 22 de març de 2017

Operació antiterrorista a Osona. El dispositiu es fa en el marc d'1investigació per presumptes delictes relacionats amb terrorisme jihadista pic.twitter.com/pWmetqIpyE — Mossos (@mossos) 22 de març de 2017

Els Mossos d'Esquadra han portat a terme una operació antiterrorista que s'ha iniciat aquesta matinada, sobre les 4 hores, a la població de Roda de Ter (Osona). Hi ha detinguts dos homes de nacionalitat marroquina de 26 i 37 anys, i s'han fet escorcolls a tres domicilis.El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que els dos detinguts tenien antecedents per violència (un dels dos té dos domicilis, per això l'escorcoll a tres habitatges). Els dos s'havien radicalitzat en els últims temps i havien aconseguit adoctrinar dues noies catalanes de Manlleu i Roda de Ter, tot i que sembla que no tenien “una relació directa amb Estat islàmic i no consta que preparessin atemptats", ha reconegut el conseller. "Els Mossos porten deu mesos darrera d'aquesta operació", ha afegit.L'acció ha estat ordenada per l'Audiència Nacional espanyola i s'emmarca dins d'una investigació contra el terrorisme, per captació i activitat a la xarxa. La investigació, duta a terme pels serveis dels Mossos especialitzats en la lluita antiterrorista, es va iniciar després de detectar que l’activitat dels detinguts estava dirigida a la captació i radicalització de persones. A més, les persones investigades haurien realitzat també accions d’enaltiment del terrorisme i incitació a cometre delictes de terrorisme.En aquesta localitat ja es va produir l a detenció d'un home que suposadament estava integrat a Estat Islàmic i estava en disposició de cometre atemptats.Els veïns s'han llevat atònits en veure tres furgons i tres turismes dels Mossos d'Esquadra al seu carrer. Precisament una de les veïnes dels detinguts ha explicat aque estan molt sorpresos i no s'ho esperaven. "Eren unes persones normals i sempre saludaven", ha apuntat. De fet, només ha sentit soroll la filla d'aquesta família perquè el gos bordava. La veïna també ha dit que no tenien llum i aigua a la casa des del passat estiu.A partir de dos quarts de 9 del matí els Mossos han començat a baixar les caixes amb tota la informació dels seus ordinadors i telèfons mòbils, tal com ha explicat Jané "per conèixer les seves intencions". Està previst que els detinguts siguin traslladats dijous a Madrid perquè declarin divendres a l'Audiència Nacional.

