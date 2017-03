Aquest dimecres veuran la llum els primers pressupostos d'Oriol Junqueras com a conseller d'Economia de la Generalitat. Les negociacions amb la CUP han estat intenses i el Govern va haver d'oferir un paquet d'esmenes al propi projecte de llei inicial per satisfer algunes de les demandes dels anticapitalistes, entre les quals s'hi incloïen una major incorporació de mestres, més recursos per a la renda garantida de ciutadania i la creació d'un impost als vehicles contaminants. Alguns detalls d'aquestes modificacions, però, no s'han acabat de negociar fins al darrer moment i, de fet, fonts coneixedores de les negociacions apunten que alguns serrells encara s'estan tancant aquesta setmana.En aquest sentit, l'element més destacable que s'ha estat arrossegant, pendent d'assolir una transacció definitiva, ha estat precisament el nou impost sobre vehicles de tracció mecànica amb emissions de CO2, que el Govern va quantificar en uns ingressos d'uns 77 milions anuals, un cop estigui plenament implantat. En aquest sentit, les mateixes fonts assenyalen que aquest tribut s'incorporaria a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos -que també es debat aquest dimecres-, però no començaria a recaptar-se fins al 2018, amb l'objectiu de donar l'oportunitat als usuaris dels vehicles a renovar aquests per alguns de menys contaminants. Així mateix, la llei també preveuria l'impuls d'ajudes per facilitar aquest trànsit cap a vehicles amb menys emissió de CO2, tot i que diferents al pla Renove.Una altra de les qüestions que haurien tancat el Govern i la CUP seria l'exclusió dels camions del pagament d'aquest impost, que sí que afectaria a turismes, motos o quads. D'aquesta manera, els negociadors haurien convingut que un impost d'aquestes característiques podria perjudicar de manera excessiva el sector del transport, el qual ja pateix molta precarietat pel gran nombre de subcontractacions i falsos autònoms que el caracteritzen.Sigui com sigui, la seva recaptació hauria de servir per finançar a parts iguals el fons de lluita contra el canvi climàtic i el fons del patrimoni cultural. En tot cas, aquest tribut no tancaria el debat dels impostos mediambientals, ja que la CUP en va plantejar d'altres com a esmenes, relatius a la indústria agroalimentària, a la congestió en alguns municipis en pics puntuals de contaminació, al carboni, als grans vaixells que arriben al port, a les hidroelèctriques o a les eòliques. Tot i això, el Govern ha rebutjat incorporar-los en els pressupostos i n'ha derivat el debat i aprovació a la ponència de la llei contra el canvi climàtic, que ja s'està tramitant i s'espera que s'aprovi el 2018, amb l'opció d'incloure aquests tributs.

