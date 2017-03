Escòcia, juntament amb Irlanda del Nord , és dels territoris del Regne Unit que més té a perdre amb el Brexit. Fins ara, la sortida del país de la Unió Europea, que començarà a finals de mes , no ha fet més que aixecar dubtes i les discrepàncies internes no auguren un camí fàcil.La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha posat sobre la taula la seva intenció de tornar a fer un referèndum entre la tardor del 2018 i la primavera del 2019 , data que coincidiria amb el final de les negociacions del Brexit. Però la primera ministra britànica, Theresa May, ja ha respost que "ara no és el moment" de celebrar un referèndum.La idea que defensa Sturgeon és que els escocesos van votar en el referèndum de l'any 2014 quedar-se al Regne Unit perquè significava romandre a la Unió Europea (UE). També és un factor a tenir en compte que en la votació del passat 23 de juny els escocesos van decidir restar a la UE per un marge considerable, 62% a 38%.Per Marc Sanjaume, professor associat de ciència política a la Universitat Autònoma de Barcelona, el que estan fent les dues primeres ministres "és un joc estratègic". Sanjaume ha explicat aque Sturgeon vol aprofitar "l'avantatge del moment" però May voldria esperar a saber les conseqüències finals del Brexit i com quedarà el Regne Unit abans de fer un possible referèndum.El que és destacable, segons Sanjaume, és que Londres "no s'ha negat a què Escòcia participi en les negociacions del Brexit" i que Sturgeon i May "s'estan posicionant i ensenyant les seves cartes". Segons una enquesta del 13 de març , si ara és realitzes un referèndum guanyaria el no per 48% a 43%, amb un 9% de l'electoral escocès indecís. Una diferència que voldria explotar Sturgeon.En el suposat cas en què es produís el referèndum i el resultat fos sortir del Regne Unit, Escòcia encara hauria de superar el procès d'entrada a la UE, ja que perdria el seu estatus de membre, tot i que, d'acord amb Sanjaume, "no està clar que Escòcia sortís de la UE, no està previst als tractats què passaria en aquest cas".Per tal de tornar a formar part del club europeu, Escòcia hauria d'adoptar l'euro com a moneda oficial i negociar la seva contribució a les arques comunitàries, entre altres. A més, el procès d'adhesió a la UE pot ser bloquejat per qualsevol estat membre i una de les primeres qüestions que es plantegen és què faria Espanya en cas que una Escòcia independent volgués formar part de la UE.El ministre d'Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, ja va avisar que una Escòcia independent hauria de posar-se a la cua per tornar a entrar a la UE. Per Sanjaume, "això no significa que Espanya vetaria l'entrada d'Escòcia però el que està clar és que no li agraden les noves independències a Europa". Per altra banda, en un article d'opinió a The Guardian , l'analista Giles Tremlett defensava que Espanya no deixaria que Escòcia formés part de la UE per no crear un precedent amb Catalunya.Dins del Regne Unit, Escòcia és de les zones que més finançament rep de la UE. Durant el període del 2014-20, segons el govern escocès , està previst que rebi dels fons estructurals 941 milions per reduir la pobresa, invertir en educació, estimular l'economia, d'entre altres. També s'espera que les investigacions científiques rebin 138 milions d'euros cada any del programa Horizon 2020.Però les ajudes més importants per a Escòcia provenen de la Política Agrària Comuna, de la qual obtindrà 4.600 milions d'euros des del 2014 fins a 2020. La gran majoria d'aquests fons van directament als pagesos i l'altra part (840 milions) es destinen al Programa de Desenvolupament Rural a Escòcia, que finança projectes per protegir el medi ambient i ajudar el sector agrícola.El finançament europeu té un efecte directe en l'economia i en la societat escocesa. Segons defensa el govern, amb els ingressos europeus en l'anterior període (2007-13) es van crear 40.000 llocs de treball i es va ajudar 100.000 persones a trobar feina. La pèrdua de fons europeus pot tenir conseqüències greus per a l'economia escocesa si no aconsegueix les mateixes ajudes de Londres.

