Vall de Núria. Foto: FGC

El tren cremallera de Ribes de Freser que, passant per Queralbs, puja fins al santuari de la Mare de Déu de Núria es va estrenar el 22 de març de 1931, avui fa 86 anys. A sobre, teniu un vídeo amb la història d'aquest tren tan particular.La línia, a la comarca del Ripollès, ha funcionat des del principi amb electricitat. Els cremalleres de Montserrat i de Núria són les úniques línies ferroviàries d'aquest tipus que hi ha a l'Estat.La Vall de Núria és un lloc especial, amb una naturalesa espectacular, com es pot veure al vídeo de sota. El Santuari de la Mare de Déu, que presideix la vall, és un punt de pelegrinatge concorregut. A gairebé dos mil metres d'altura, ofereix no només un recer natural entre grans cims, sinó també el recer espiritual d'un santuari marià d'arrels i tradicions antigues.Pel que fa a la història del país, l'indret també té un espai privilegiat reservat. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1932, també anomenat Estatut de Núria, fou el primer estatut d'autonomia redactat a Catalunya. De caràcter sobiranista, va ser impulsat pel llavors president de la Generalitat, Francesc Macià, i aprovat en referèndum pel 99% dels votants. L'avantprojecte de l'Estatut va ser enllestit el 20 de juny de 1931 a Núria i l'Estatut es va aprovar al Parlament espanyol el 9 de setembre de 1932.

