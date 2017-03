La universitat, un privilegi cada vegada més car Matricular-se en una universitat catalana és cada vegada més car. En els últims nou anys, el preu dels graus s'ha disparat un 158% com a conseqüència de les retallades i de l'entrada en vigor d'un decret del govern espanyol que accentua les diferències entre comunitats. De fet, Catalunya és el territori de l'Estat on resulta més car estudiar: un alumne català pot arribar a pagar fins a quatre vegades més que un de gallec per cursar la mateixa carrera. Precisament, el preu de la matrícula és un dels dubtes més recorrents dels joves que aquests dies visiten el Saló de l'Ensenyament, però, en aquest camp, els pronòstics no permeten ser optimistes perquè el Govern ja ha avançat que no hi haurà rebaixes en el cost de les taxes universitàries.

El Saló de l'Ensenyament obre portes aquest dimecres a Fira de Barcelona. El certamen és el gran aparador de l'oferta formativa de Catalunya i aquest any creix en nombre d'expositors: arriba als 190, una quinzena més que en l'edició anterior. Els organitzadors esperen que més de 75.000 estudiants, sobretot de segon de Batxillerat, visitin el saló al llarg dels cinc dies que estarà obert, des d'avui i fins el diumenge 26 de març. És la vint-i-vuitena edició del certamen, que acull el palau número dos del recinte firal de Montjuïc.La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, i el seu homòleg del departament d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, inauguren la mostra aquest matí. Totes dues conselleries participen en l'organització de l'esdeveniment i s'encarreguen de preparar una trentena de xerrades de formació i orientació pensades per assessorar els alumnes que tinguin dubtes sobre quin camí escollir. De fet, el saló ofereix un ampli ventall de possibilitats, ja que aplega informació sobre tot tipus d'estudis superiors i de formació professional, així com de cursos d'idiomes, entre d'altres. També hi tenen presència totes les universitats catalanes, tant públiques com privades, que utilitzen l'espai per exposar la seva oferta formativa i intentar captar nous estudiants.La secretaria d'Universitats i Recerca tindrà un estand propi amb un llistat per repassar tots els graus universitaris que s'oferiran a Catalunya el curs vinent. A més, donarà informació sobre l'accés als estudis superiors i el procés de preinscripció, així com sobre el cost de les matrícules a cadascuna de les universitats o centres de formació i sobre les eines que hi ha disponibles per aconseguir entrar-hi. Els representants de la secretaria també explicaran en detall el canvi d'avaluació de les proves d'accés a la universitat, que ha aixecat polseguera entre els estudiants de Batxillerat Després d'uns anys de paràlisi en el desenvolupament i posada en marxa de nous graus universitaris, l'oferta acadèmica guanyarà múscul el curs vinent. Un dels atractius d'aquesta nova edició del saló és conèixer alguns dels 24 graus que les universitats catalanes començaran a impartir a partir del setembre i que ja es poden consultar a UnPortal . La Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, per exemple, estrenaran el primer grau d'Enginyeria de l'Automoció.També irrompen en l'oferta de títols les noves titulacions relacionades amb el big data. En canvi, el que no s'ha acabat d'activar són els graus de tres anys, coneguts popularment com el sistema 3+2. Són carreres de 180 crèdits -60 menys que les tradicionals- pensades per ser complementades amb un màster o un post-grau un cop finalitzats els estudis. N'hi ha 18 sobre la taula que diverses universitats voldrien començar a oferir, però encara no ho han confirmat i el Saló de l'Ensenyament pot ser, precisament, un bon aparador perquè ho anuncïin.Orientar els alumnes perquè tinguin més informació a l'hora de decidir cap on volen orientar el seu futur acadèmic i professional és el principal objectiu del saló. Per això, els organitzadors potenciaran l'assessorament personalitzat amb equips de psicòlegs i psicopedagogs repartits pel recinte que s'encarregaran d'acompanyar i aconsellar els estudiants. En paral·lel, hi ha previstes una bateria de tallers i taules rodones amb experts i professionals de diversos sectors per debatre sobre les professions amb més projecció laboral.Els estands es completaran amb espais dedicats a la ciència i a les noves tecnologies, amb demostracions de videojocs i d'altres tipus d'animacions en 2D i 3D liderades per investigadors d'algunes de les universitats que tindran presència al certamen. També hi haurà aules dedicades a les activitats divulgatives i als experiments pensades per despertar la vocació científica dels joves.El Saló de l'Ensenyament s'emmarca en la setmana de la Formació i el Treball de la Fira de Barcelona, un congrés amb 235 expositors pensat no només per assessorar els joves, sinó també els professors i la resta de personal docent i investigador. El certamen està dividit en tres grans potes: el Saló de l'Ensenyament, l'espai Futura, dedicat als estudiants de màsters i postgraus, i l'Itworldedu, centrat en el desenvolupament de productes i serveis de tecnologia aplicats a l'educació.L'Exèrcit espanyol tornarà a fer-se un lloc al Saló de l'Ensenyament. La seva presència en l'edició del 2015 va generar una gran polèmica : l'Ajuntament de Barcelona va demanar que no hi tingués cap estand i la mateixa alcaldessa Ada Colau es va dirigir a dos comandaments que eren a la fira per deixar-los clar que no estava "còmoda" amb la seva presència. La Generalitat va anunciar que reconsideraria cedir un espai als militars espanyols, però, finalment, aquest any tornen a disposar d'un estand.De fet, l'Exèrcit s'ha instal·lat en un espai tres vegades més gran que el que va utilitzar en l'edició anterior. "Van fer una petició per ampliar l'estand i, com que hi havia espai, ho vam fer com ho hauríem fet amb qualsevol altre expositor", apunten fonts de la Fira de Barcelona. Des l'organització no es percep "cap problema" en el fet que les forces armades espanyoles tinguin presència al saló perquè "són una institució més que oferta formació i sortides professionals als joves que ens visiten".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)