Un home de 65 anys ha mort aquest dilluns en bolcar el tractor que conduïa a l’interior d’una finca particular de Granyena de les Garrigues (les Garrigues). Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís dels fets a les 17.29 h.Segons la informació del cos d’emergències, l’home ha quedat atrapat sota el vehicle i no s’ha pogut fer res per salvar-li la vida. Cinc dotacions dels Bombers i dues patrulles dels Mossos d’Esquadra s’han desplaçat fins a l’indret on ha tingut lloc el succés.

