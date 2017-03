La Volta a Catalunya, que s'ha iniciat aquest dilluns, ha retirat dels podis la figura de les hostesses que petonejaven els ciclistes quan acabava la carrera. Així ho ha explicat el director de la competició Rubén Peris, a Els Matins de TV3: "Sóc totalment contrari al fet que hi hagi noies i que se les utilitzi com un objecte de decoració. Hem demanat que cada població esculli qui vol que hi hagi al podi: un nen, una nena; un noi, una noia; una pubilla o un corredor."El ciclista italià Davide Cimolai (FDJ) s'ha imposat avui en la primera etapa de la Volta en ser el més fort en un esprint que semblava reservat per Nacer Bouhanni (Cofidis), segon, o André Greipel (Lotto Soudal), cinquè, i que ha donat la primera sorpresa de la 97a ronda catalana, amb José Joaquín Rojas (Movistar) sisè.Disputen la Volta un total de 200 ciclistes, en 25 equips . La cursa, que s'allargarà set dies, ofereix un recorregut atractiu i equilibra t, amb oportunitats per a tots els diversos tipus de corredors.La segona etapa serà una de les novetats de l'edició d'enguany, amb una contrarellotge per equips de 41,3 quilòmetres amb inici i final a Banyoles, en el qual es recorrerà bona part de la comarca del Pla de l'Estany. La tercera serà una de les dues amb final en alt, amb la doble ascensió a la Molina, després d'haver passat per l'alt de Toses. La quarta jornada, amb final a Igualada, presenta un port a 13 quilòmetres de l'arribada, el Turó del Puig, curt però dur, que pot ser decisiu en la resolució de l'etapa. La cinquena etapa acabarà a Lo Port, l'unic port de muntanya de categoria especial d'aquesta edició, una pujada de 8,4 quilòmetres i un pendent mig del 9%. El sisè dia es correrà entre Tortosa i Reus, i tindrà l'últim port de muntanya de primera categoria d'aquesta edició, l'alt de la Musara, a 35 quilòmetres de l'arribada. La Volta finalitzarà amb el ja tradicional circuit a Montjuïc, i les vuit voltes que acabaran de decidir el guanyador d'aquesta edició.

