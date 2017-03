El Consell Comarcal del Baix Llobregat s'ha adherit aquest dilluns al manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. La moció, presentada per Entensa (ICV-EUiA-EPM) i CDC, ha tirat endavant amb el suport d'ERC i la CUP i gràcies a l'absència de tres consellers del PP i C's. I és que dels 39 membres que té l'òrgan, només 18 s'han posicionat a favor del text. Els 13 del PSC hi han votat en contra igual que 5 membres dels populars i de la formació taronja que eren presents al ple. Així doncs, sí els 8 consellers que tenen ambdós partits haguessin assistit a la votació, la moció s'hauria tombat per 21 "no" i 18 "sí".Per evitar que el document fos subscrit pel ple, el PSC ha presentat una esmena a la totalitat amb el nom de: "Per un nou pacte constitucional que renovi les condicions de convivència entre Catalunya i Espanya". D'haver prosperat, la moció sobre el referèndum hauria caigut automàticament. Finalment, només els 13 consellers del PSC s'han posicionat a favor de la seva iniciativa, i per tant, el text refent a la consulta vinculant s'ha pogut votar, segons han assegurat fonts d'ERC aEl Consell del Baix Llobregat se suma doncs a les diverses entitats, ajuntaments i diputacions que ja s'han adherit al manifest que va aprovar el Pacte el passat 1 de febrer per aconseguir la celebració d'un referèndum efectiu i vinculant políticament.

DOCUMENT Moció sobre el Pacte Nacional Pel Referèndum (PDF)

