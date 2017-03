Junqueras, Puigdemont i Romeva, dilluns passat al Palau de la Generalitat Foto: Govern

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva volen explicar el referèndum al Senat. Així ho ha comunicat per carta el president de la Generalitat al president de la cambra baixa, Pío García Escudero, segons ha avançat TV3 i ha pogut confirmar, que ha tingut accés a la missiva. La carta, enviada fa deu dies, encara no ha rebut resposta, però li demana a Escudero que l'acte se celebri el 24 d'abril.

Carta de Puigdemont enviada al Senat by naciodigital on Scribd

Es tracta, segons fonts governamentals, de reproduir el mateix format que es va fer a Brussel·les , quan els tres responsables governamentals van dirigir-se a les institucions europees per tal de convèncer-les de la necessitat d'un referèndum. S'ha triat el Senat perquè té "representació de cambra territorial" i ha de representar el "diàleg necessari" en aquest moment polític que travessa el procés sobiranista.Aquesta carta, enviada el 9 de març, se suma a l'article que han signat aquest dilluns Puigdemont i Junqueras al diari El País . En el text, els dos dirigents governamentals aposten per la via escocesa i avisen el govern espanyol que el referèndum es farà igualment encara que l'Estat no es vulgui asseure a negociar.

