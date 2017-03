El jutjat contenciós administratiu número 3 d'Alacant ha requerit de nou a la Generalitat la traducció al castellà d'un escrit remès en català argumentant que no pot ser admès com a vàlid en no existir reconeixement legal ni ser admesa aquesta llengua com a cooficial al País Valencià.En el seu nou requeriment el jutge José María Magán recorda que al gener ja va sol·licitar la traducció del text i adverteix la Generalitat que si no ho fa posarà els fets en coneixement de la Fiscalia. El magistrat recorda que la Generalitat va enviar el passat 25 de gener un nou escrit al jutjat d'Alacant redactat en català, un fet que considera "una desobediència evident" al primer requeriment.El jutjat manté obert un procés contenciós per una qüestió de competència territorial en la qual el govern català es troba demandat. Magán va remetre una petició a les parts que es pronunciessin al respecte sobre la competència, fent-ho la Generalitat en català. Ara, insisteix de nou en la traducció al castellà i manifesta que el procediment obert "no pot continuar suspès de manera indefinida per l'incompliment manifest del requeriment efectuat a l'administració autonòmica catalana".Al nou escrit, facilitat aquest dilluns pel Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià, el jutge es referma en els arguments de la primera interlocutòria i reclama "per segona i darrera vegada" la traducció del text al castellà.Entre els raonaments jurídics exposats en la seva primera reclamació, Magán considerava que planteja un problema jurídic "insalvable" que la Generalitat parteixi de l'"extraterritorialitat de la llengua autonòmica catalana que mai ha estat reconeguda per la Comunitat Valenciana en cap dels estatuts d'autonomia fins ara promulgats".

