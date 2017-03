Pep Martí

El president de la Generalitat diu que es tracta d'una figura "que hem d'agafar sencera, no hi ha un Tarradellas per a cada circumstància" | Josep Maria Bricall recorda que les institucions catalanes es van instaurar abans que les constitucions espanyoles tant el 1931 com el 1977 | Els quatre ex-presidents, Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla i Artur Mas han assistit a l'acte