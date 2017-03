Sant Cugat del Vallès encarregarà una auditoria externa per revisar les adjudicacions d’obres públiques a l’empresa Ferrovial i les seves filials durant el període 1997-2017. Entre aquestes destaca el pavelló PAV3, que apareix en el sumari del cas Palau, o altres projectes com la urbanització del carrer Valldoreix i la plaça Lluís Millet.Així ho ha decidit per unanimitat el ple d’aquest consistori en una sessió extraordinària que s’ha celebrat aquest dilluns. La mesura respon a la petició dels grups municipals d’ERC-MES, la CUP-PC i ICV-EUiA perquè l’executiu local aclareixi les adjudicacions d’obres i els sobrecostos que es desprenen d’aquestes.

