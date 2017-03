Marta Pascal, coordinadora general del PDEcat, en el consell nacional del partit. Foto: PDECat

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha assegurat que en els propers dies es durà a terme la "reorganització" de la direcció executiva després que el consell nacional tombés la continuïtat d'Elsa Artadi, Montserrat Candini, Albert Batet i Lluís Guinó a la cúpula arran del règim d'incompatibilitats. Així ho ha anunciat en un acte del partit sobre seguretat i defensa organitzat al Museu Marítim de Barcelona."Ens donem uns dies per acabar de prendre decisions", ha destacat Pascal. Els quatre afectats han de determinar quin càrrec abandonen, si l'alcaldia o l'escó al Parlament -en els casos de Guinó, Candini i Batet- o bé les responsabilitats de Govern -com és el cas d'Artadi, directora general de coordinació interdepartamental."Està a les seves mans", indiquen fonts nacionalistes consultades. En tot cas, la decisió final "encara no està presa". Una de les opcions existents abans que esclatés tot aquest afer passava per seguir funcionant amb una direcció de vuit persones i convidar els afectats a tenir col·laboracions amb l'executiva.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)