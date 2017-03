Vista de Barcelona des del Guinardó. Foto: Adrià Costa

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha activat aquest dilluns el protocol d'actuació per a episodis ambientals d'elevada contaminació atmosfèrica en la seva fase d'"avís preventiu" de diòxid de nitrogen, i ha recomanat reduir els desplaçaments en cotxe.Es tracta d'un dels contaminants més nocius per a la salut de les persones i del que se superen en algunes ocasions els límits establerts per la UE i l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ha informat l'AMB en un comunicat.En concret, s'ha superat el valor de 160 ug/m3 de NO2 de mitjana en una hora i la previsió a 24 hores "no indica una millora en els nivells", per la qual cosa l'AMB notifica la situació i el nivell d'avís i ofereix consells a la ciutadania.Entre ells, recomana realitzar trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit; utilitzar el transport públic; reduir desplaçaments en vehicle privat, i utilitzar cotxe compartit.També aconsella conduir de forma eficient; en casos de disposar de diferents cotxes, utilitzar el que tingui emissions més baixes; regular la climatització de les llars, i assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions.El vicepresident de Mobilitat i Transport, Antoni Poveda, ha enviat a tots els ajuntaments metropolitans la comunicació de l'activació de les mesures previstes en el protocol que es va aprovar en gènere.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)