L'empresari nord-americà Bill Gates torna a ser l'home més ric del món aquest 2017 després d'incrementar un 14,66% el seu patrimoni, que va arribar als 86.000 milions de dòlars (79.969 milions d'euros), segons la llista elaborada per la revista Forbes. L'increment de la seva fortuna permet al cofundador de l'empresa de software Microsoft i la Bill & Melinda Gates Foundationde mantenir per quart any consecutiu la primera posició de la llista, que va recuperar el 2014.El multimilionari inversor Warren Buffet se situa en la segona posició del rànquing amb un patrimoni de 75.600 milions de dòlars (70.289 milions d'euros), un 24,34% més. A la tercera posició hi apareix per primer cop Jeff Bezos, fundador d'Amazon.com, amb 72.800 milions dòlars (67.687 milions d'euros).Bezos avança l'espanyol Amancio Ortega, fundador i accionista majoritari d'Inditex, que perd dos llocs malgrat que la seva fortuna s'ha incrementat un 6,4%, fins als 71.300 milions de dòlars (66.290 milions d'euros).Els responsables d'elaborar el llistat destaquen que el 2017 ha estat un any rècord pels "més rics del món", ja que la llista dels multimilionaris compta aquest any amb 2.043 membres, un 13% més que els 1.810 de fa un any. És la primera vegada que hi ha més de 2.000 persones en aquesta classificació.La fortuna de tots ells va augmentar un 18% fins a aconseguir la xifra rècord de 7,67 bilions de dòlars (7,13 milions d'euros), un 18% més. A més, per cada tres persones que van augmentar la seva fortuna en els últims dotze mesos, només una va veure com es reduïa.

