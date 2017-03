Els rellotges hauran d'avançar-se una hora aquest diumenge, 26 de març, per adaptar-se a l'horari d'estiu que regeix als països de la Unió Europea. Així doncs, a les 2 de la matinada les agulles s'avançaran fins a les 3.L'inventor Benjamin Franklin va ser un dels impulsors d'aquesta modificació temporal que es va implantar de forma oficial a la Primera Guerra Mundial. De fet, el primer país que va instaurar aquest canvi va ser Alemanya. En el cas de l'Estat ja s'havia mantingut vigent fins al 1951, però no es va aplicar oficialment des del 1981.A més, des de l'aprovació de la Novena Directiva pel Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea al gener del 2001, aquest canvi s'aplica amb caràcter indefinit. De manera que la modificació horària es fixa l'últim diumenge de març i l'últim diumenge d'octubre, per retornar a l'horari d'hivern.Segons l'Institut per la Diversificació i l'Estalvi d'Energia, el canvi d'hora pot suposar un estalvi d'un 5% del consum elèctric nacional, que equival a 300 milions d'euros. D'aquests, 90 milions correspondrien al potencial estalvi de les llars, mentre que la resta suposaria un estalvi pels sectors industrial i de serveis. Tot i així, organitzacions com WWF asseguren que l'estalvi de llum realitzat de dia es gasta durant la nit, i que per això dubten que el canvi d'horari tingui vertaders beneficis.Per altra banda, aquesta modificació pot provocar estrès, cansament i canvis en l'estat d'ànim pel fet de dormir una hora menys quan canviem d'hora al març, o una hora més quan tornem a l'horari d'hivern.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)