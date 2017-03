Barcelona en Comú ha emès aquest dilluns un comunicat en què demana "valentia" i "generositat" després del no de Podem a formar part de la nova confluència d'esquerres que també ha d'incloure ICV i EUiA. "Considerem que actualment la proposta de construcció del nou espai politic a Catalunya dona resposta a les tres condicions plantejades a la consulta realitzada per Podem. Per aquesta raó, creiem que és possible que Podem formi part de la construcció d'aquest nou espai hegemònic i de transformació a Catalunya, un nou espai que ha de comptar amb totes les sensibilitats", sosté el text."Des del respecte per les identitats de cada organització política, Barcelona En Comú fem una crida sumar esforços i construir conjuntament i animem a la ciutadania a sumar-se a un projecte que busca un nou model de país, un país en comú. A l'assemblea constituent del 8 d'abril hi participarem totes les persones que compartim els mateixos objectius de respondre a les demandes i necessitats de la ciutadania. És el moment de ser valentes i caminar juntes per construir un país en comú", ressalta el document.Albano Dante Fachin, secretari general de Podem a Catalunya, ha insistit després de fer públics els resultats -que només han comptat amb el 7,5% de la participació del cens total i amb l'11,4% del "cens actiu- que ara és el moment que els futurs socis facin propostes per revertitr la situació.

