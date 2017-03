Dues persones desaparegudes i dues més ferides lleus és el balanç provisional d’un xoc entre un vaixell mercant i un altre pesquer –un abordatge, segons el llenguatge que ha fet servir Salvament Marítim- que ha tingut lloc aquest dilluns a la tarda a 1,5 milles nàutiques de la bocana sud del Port de Barcelona.Fonts de Salvament Marítim han indicat també que els fets han tingut lloc cap a les 15.21 h, quan per causes que es desconeixen el mercant, de grans dimensions, i el pesquer han xocat. Segons les mateixes fonts, l'embarcació petita s'ha enfonsat a 150 metres de profunditat.De moment, només ha transcendit el nombre de tripulants del pesquer, 4. Es desconeix, doncs, si hi ha hagut més afectacions a banda dels dos desapareguts i dels dos ferits lleus, el patró i un dels mariners. Els Bombers de Barcelona han activat el seu equip de submarinistes, que ja s'han sumat a les tasques de rescat.

