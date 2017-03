James Comey, director de l'FBI. Foto: Europa Press

El director de l'FBI, James Comey, ha declarat avui davant el comitè d'Intel·ligència de la Cambra de Representants, que investiga els possibles lligams entre el Kremlin i la campanya de Donald Trump. I la veritat és que Comey no ha decebut. Ha reconegut que l'agència federal investiga les suposades connexions entre l'equip de campanya de l'actual president i Vladimir Putin . La sospita que hi hauria un fil entre les autoritats russes i la campanya del magnat per destruir les opcions de Hillary Clinton a la Casa Blanca persegueix Trump des d'abans de la seva elecció.Però la compareixença de Comey ha donat més sorpreses. El responsable de la policia federal dels Estats Units ha dit que té l'autorització del departament de Justícia per confirmar que s'estan duent a terme investigacions sobre quest assumpte. No és habitual que l'FBI corrobori a qui investiga i perquè. Això ja indica l'interès de l'agència per deixar clar que actuen al marge de tota pressió política.Comey també ha assenyalat que no disposa de proves que donin base a l'acusació feta per Trump que Barack Obama hauria ordenat espiar-lo durant la campanya. Al negar que existeixin proves sobre això en poder de l'FBI, Comey explicita un conflicte obert amb la Casa Blanca. L'impacte de les paraules del cap de l'agència ha estat enorme en el Washington polític.James Comey va estar en l'ull de l'huracà en diversos moments de la campanya presidencial. Va titllar de negligència Clinton pel tema dels emails, cosa que va afeblir les aspiracions de la candidata demòcrata. Després, però, va negar que l'ex-secretària d'Estathagués comès cap delicte criminal. Obama va nomenar-lo director de l'FBI el 2013. Comey, ara independent, és considerat un home de posicions conservadora si va estar afiliat al Partit Republicà durant anys.

