El banquer multimilionari i David Rockefeller ha mort aquest diumenge d'un atac al cor, als 101 anys d'edat, a la coneguda residència familiar situada als turons de Pocantino, a Nova York. Així ho ha confirmat el seu portaveu, Fraser P. Seitel, a alguns mitjans nord-americans com a The New York Times La seva família va controlar durant més d'una dècada el Chase Manhattan Bank, el qual va presidir durant anys. David Rockefeller va crear la Comissió Trilateral el 1973, considerada una de les organitzacions privades més influents del món.Amb una fortuna de 3.300 milions de dòlars (30.070 milions d'euros), ocupa el lloc 581è de la llista 'Forbes' publicada aquest dilluns.

