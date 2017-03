Al carrer Lancaster hi ha diversos edificis on temen que s'expulsaran veïns. Foto: Jordi Jon Pardo

Atenció! @mkpremiumbcn ha començat obres a Lancaster 13 amb l'Ahmed vivint a dins!! Així està el replà de la seva porta. Criminals. pic.twitter.com/1w8C4dByvM — Resistim al Gòtic (@resistimalgotic) 20 de març de 2017

Les pràctiques d'uns inversors que han contribuït a gairebé buidar de veïns tot un edifici del Raval de Barcelona han motivat que la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, hagi carregat contra la "violència immobiliària" en el barri. A través d'un post aquest dilluns en el seu perfil de Facebook, la regidora ha explicat que MK Premium, que havia comprat un bloc del número 13 del carrer Lancaster , ha començat obres de rehabilitació sense permís i malgrat que encara hi viu una parella amb la dona embarassada que no podien entrar a casa.Pin ha recordat que l'edifici és aquell del qual "una de les veïnes va marxar perquè MK Premium - Inversors Patrimonials li va oferir 1.000 euros miserables perquè deixés casa seva". Es tracta del cas que ja va relatar el gener de Carlos Miranda i Jovita Mendoza, i a l'edifici no seria l'únic , segons aquests veïns, els quals havien explicat que altres famílies han tingut un desenllaç similar, però amb compensacions superiors. L'expulsió de veïns, però, no es limita a aquest edifici i s'escampa per altres blocs de la capital catalana Segons el relat de la regidora, a les 9.40 h els veïns han alertat de les obres i del fet que la parella no podia accedir a casa seva, fet davant del qual el consistori ha revisat si MK Premium tenia permís per fer-les. "Hem comprovat el que ja sabíem, que no tenien cap permís d'obres ni cap sol·licitud de cap tipus per aquell edifici", ha explicat Pin, i el consistori ha enviat dos inspectors amb una ordre de cessament dels treballs.L'edil de Ciutat Vella ha afegit que, quan han arribat els inspectors, també hi era el propietari de l'edifici, Daniel Leiva, que al·legava que "és una propietat privada i que els tècnics municipals no podien entrar per comprovar si el que estaven fent era il·legal", segons el relat de la regidora, cosa que ha implicat que hagi actuat la Guàrdia Urbana perquè els inspectors poguessin fer la seva feina.Alguns veïns han explicat que, mentrestant, els obres han netejat la runa perquè no semblés que les obres eren d'aquest dilluns, i "a la dona embarassada li han entrat contraccions pels nervis i el mal tràngol", ha afegit Pin.La regidora ha promès que el govern d'Ada Colau farà tot el que permeti la llei per evitar aquestes pràctiques. "És cert que les lleis no són prou contundents davant d'aquestes pràctiques, però farem servir totes les eines que ens permeti la llei per evitar que amb aquestes pràctiques de matons de billetera espantin, coaccionin i facin fora els nostres veïns i veïnes", ha ressaltat. Pin ha agregat que seguiran demanant a la Generalitat i l'Estat que desenvolupin lleis "per evitar l'especulació i garantir el dret a l'habitatge".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)