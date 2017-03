L'organització independentista Poble Lliure -que participa en l'espai polític de la CUP i en el seu grup parlamentari- ha proposat la creació de Grups de Defensa Territorial que han de servir per lluitar contra la "repressió" de l'Estat i en defensa de la República catalana. L'organització recull aquesta idea en el llibret "2017. Referèndum i República" , sobre els propers passos i reptes del procés d’independència, del que ha imprès 5.000 exemplars i a través del qual convida a la “màxima preparació, consciència, organització i mobilització” per encarar els propers mesos del 2017.En el document, també reclamen "unitat d'acció estratègica" i evitar "traïcions" o "desviacions" de l'objectiu final. "No hi poden haver fissures", apunta tant en al·lusió al treball pel referèndum com en la defensa dels càrrecs electes i els objectius.La voluntat de l'organització és oferir un document "sintètic i clar" en un 2017 que ha de ser "decisiu en el camí cap a la ruptura democràtica". "Celebrar un referèndum només depèn de nosaltres", apunta, al mateix temps que afirma que el principal obstacle és l'estat espanyol. En aquest sentit, acusa l'Estat de combinar la "repressió", a través de la judicialització, amb la "guerra psicològica". "Ens hem de conjurar per ser més forts que l'Estat i transmetre credibilitat i seguretat", estableix.Poble Lliure defensa que una part essencial del camí a seguir és la mobilització permanent i concreta que ha de tenir dues fases: una primera per promoure el referèndum i el sí i una segona per defensar el seu resultat.En aquest sentit, defensa que la mobilització ha de permetre guanyar el referèndum assolint una participació massiva i una victòria clara del sí. Continua assegurant que la mobilització prèvia, el suport institucional explícit, l'expectativa internacional i, sobretot, el caràcter vinculant, seran els principals factors que diferenciaran el referèndum de l'acció simbòlica i mobilitzadora del 9-N.L’endemà del referèndum, reconeix que hi haurà una situació de "dualitat de poders" entre el nou poder català autoproclamat i l'estructura de poder de l'Estat i defensa que l'única via serà afirmar per mitjà de la mobilització "l'autoritat i la legitimitat del poder sorgit dels organismes representatius del poble català". Afegeix que caldrà donar suport a la tasca institucional de controlar el que són les bases per al funcionament de la nova república com la recaptació de tributs, les cotitzacions de la seguretat social i l'"obediència" de les forces de seguretat, entre d'altres.Igualment, puntualitza però que, per aconseguir el nivell de consciència, organització i mobilització òptim, caldran instruments per mantenir i reforçar la sobirania. És en aquest sentit que proposa la creació Grups de Defensa de la República Catalana, que els defineix com "organitzacions territorials àmplies que vagin més enllà de les organitzacions avui existents".L'organització no posa en qüestió cap de les estructures organitzatives que s'han considerat vàlides per al desplegament de l'independentisme però afegeix que cal ara que totes les organitzacions amb implantació territorial "ofereixin al poble català instruments d'organització i de lluita més i més amplis amb l'únic objectiu de lluitar per la República catalana que ha de néixer i caldrà defensar".Aquest desplegament territorial ha de permetre ampliar la base popular del moviment i ha de servir com a marc per "plantar cara al creixement previsible de la repressió, constituint-se en àmbit unitaris de solidaritat i també en àmbits afavoridors de la participació popular en el debat polític". Poble Lliure defensa que la "conquesta" d'una nova base ampliada i reforçada del moviment independentista portarà a la màxima mobilització "de tal manera que el moviment ja no es podrà aturar".En l'àmbit polític, reclama la "màxima cohesió" de tots els agents polítics i alerta que la divisió en qüestions fonamentals "només crea confusió i neutralitza les forces". "Hem d'anar a la una en la defensa del referèndum", apunta. El document demana "saber abordar la ruptura democràtica de la independència com a objectiu col·lectiu primordial" i acumular el màxim suport en aquest objectiu.Per això, també veu necessari tenir "ben abordada" i d'una manera "sòlida" l'actuació de tot el món de l'administració i la seguretat per poder afrontar aquest procés. "No ens podem permetre, ni haurem de tolerar, ni traïcions ni desviacions sobre els acords democràtics del poble", assegura.Reclama que aquesta unitat sigui "especialment forta contra la repressió" i reclama que l'actuació sigui !unànime! en la defensa dels acords aprovats pel Parlament i els seus representants, !encara que puguin contravenir la legalitat espanyola.

