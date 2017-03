La tinent d'alcalde de Drets Socials de Barcelona, Laia Ortiz, aquest dilluns. Foto: ACN

El perfil de l'usuari dels serveis socials a Barcelona és el d'una dona entre 35 i 44 anys nascuda a l'estat espanyol. Els usuaris nascuts a l'estranger, però, dupliquen la proporció que té la ciutat d'habitants procedents d'altres països. Aquestes són algunes de les dades que es desprenen de l'enquesta que ha fet l'Ajuntament a 12.300 persones majors de 16 anys que han estat ateses.En concret, el 72% dels usuaris són dones i el 56,5% té nacionalitat espanyola. Els estrangers són el 43,4%, quan a la ciutat hi ha un 22,5% de residents procedents d'altres països. Gairebé el 20% té feina, mentre que el 36,7% està a l'atur i el 43,8% són persones inactives. La renda mitjana per llar atesa és d'11.611 euros, pràcticament un terç de la mitjana catalana. La majoria té estudis primaris (45%) o no en té (17,7%).Pràcticament la meitat de les unitats familiars que acudeixen a serveis socials tenen menors dependents. Pel que fa al règim de tinença, els usuaris de serveis socials majoritàriament estan de lloguer (el 58,9%).Les llars de les persones usuàries de serveis socials tenen una despesa mitjana associada a l'habitatge de 8.014 euros anuals si tenen hipoteca i de 5.978 si estan de lloguer, el que significa que es destina entre el 50 i el 70% dels ingressos a aquest apartat, molt per sobre dels estàndards recomanats.En l'àmbit laboral, el salari mitjà de les persones usuàries és de 6.485 euros nets l'any, el que significa uns 540 euros mensuals, per sota del salari mínim interprofessional.La mitjana de valoració dels serveis socials de l'Ajuntament se situa en un 7,6 sobre 10. La tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, ha remarcat que les dades demostren que al consistori cada vegada arriba a més gent, ja que l'atur baixa però les persones usuàries pugen.Hi ha entre 80 i 90.000 persones ateses pels serveis socials a Barcelona. Si s'hi afegeixen els usuaris d'altres serveis relacionats, la xifra arriba fins a les 160.000, un 10% de la població barcelonina.

Enquesta sobre els serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona by naciodigital on Scribd

