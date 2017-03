Iñaki Gabilondo creu que l'article conjunt de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras a El País demanant al govern espanyol un acord sobre una consulta vinculant reafirma el seu "compromís de no fer marxa enrere". De fet, el periodista assenyala que aquest compromís ja va quedar clar el 23 de desembre, quan es va subscriure el Pacte Nacional pel Referèndum, si bé "alguns sectors no van percebre el salt qualitatiu".Des d'aquella data, assenyala Gabilondo, "la reivindicació de la consulta ja no és exclusivament de l'independentisme, sinó de gairebé un 80% de la població catalana". Així doncs, "l'enfrontament" imminent per la falta de diàleg entre governs "pot no ser només el xoc de l'Estat amb el separatisme, sinó amb Catalunya", diu el comunicador."Segueixo creient que a Catalunya li serà dificilíssim aconseguir la independència, però em temo que a Espanya encara li serà més complicat recuperar Catalunya", sentencia Gabilondo.

