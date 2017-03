L'associació de juristes Drets ha demanat a l'ONU que investigui "la politització de la justícia espanyola i la vulneració dels drets fonamentals dels ciutadans de Catalunya". L'entitat ha anunciat en un comunicat que ha traslladat una petició al relator especial sobre la independència dels magistrats de l'Alt Comissionat de Drets Humans de l'ONU, Diego García-Sayán, per tal que analitzi si els jutges de l'Estat respecten la separació de poders.Drets se suma d'aquesta manera a la petició presentada fa poques setmanes per l'associació Jutges per la Democràcia i Rights Internacional Spain, que havien demanat al relator que visiti l'estat espanyol i comprovi quina és la situació del poder judicial. Drets creu que la justícia espanyola "està sota ingerència política permanent i no respecta la separació de poders", i alerta que, en la qüestió catalana, s'estan "vulnerant els drets fonamentals dels ciutadans".Els juristes catalans creuen que "s'usa un deoble estàndad en funció de les idees de les persones jutjades". Per això, demanen a Diego García-Sayán que, en la seva visita oficial a l'Estat, inclogui una visita a Barcelona per "conèixer de primera mà la crítica situació que pateix la independència judicial a causa del procés democràtic que viu el país". A més, li han remès un informe sobre la situació política i la violació dels drets fonamentals a Catalunya elaborat per 12 entitats catalanes del món de la magistratura.

