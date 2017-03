Laila Millet declarant al judici del cas Palau Foto: Isaac Meler

La declaració de les dones de Fèlix Millet i Jordi Montull en el judici del cas Palau s'ha emmarcat en el que ja és un clàssic en els procediments contra la corrupció i han assegurat que no en sabien res de l' origen dels diners dels seus marits malgrat que, entre altres coses, figuraven com a administradores de societats mercantils. "Ell em va dir que signés dos documents", ha explicat Mercedes Mir, dona de Montull. "Era millor no discutir amb ell", ha afirmat al seu torn Marta Vallés, dona de Millet.Les filles de l'ex-president del Palau de la Música, Clara i Laila Millet, també han indicat que desconeixien d'on venien els diners del seu pare i amb to victimista han acusat la premsa d'haver "mentit molt". De fet, elles dues han protagonitzat les compareixences d'aquest dilluns a la Ciutat de la Justícia. Aquestes han estat les seves 10 millors frases:1. Clara Millet (CM): "Hem patit una massacre mediàtica durant vuit anys".2. CM: "Els meus pares han tingut diners tota la vida".3. CM, sobre despeses del seu casament sufragades pel Palau: "Que li reclamin també als convidats, no?".4. CM: "Aquest casament sembla que sigui d'interès nacional i estic cansada d'escoltar tantes mentides".5. CM: "El meu sogre va pagar exclusivament els 80 convidats que va portar al casament i el discjòquei. Uns 8.000 euros i no els 40.000 que s'han publicat".6. Laila Millet (LM): "Hem hagut d'afrontar problemes de visats, com fan molts immigrants".7. LM: "El més dur ha estat viure lluny de la família. Les meves filles han hagut de créixer sense els seus avis".8. LM: "El meu pare tenia molts càrrecs i em va semblar normal que es pogués permetre una vida còmode".9. LM, sobre el preu del seu vestit de núvia: "Vaig anar a la botiga i com que no ho pagava perquè va ser un regal del pare no ho vaig preguntar... És que no m'interessava. No sé si sona estrany".10. LM: "Hi ha hagut un abans i un després [del cas Palau]. He vist gent girar-li l'esquena a la meva mare".

