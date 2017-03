El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, en roda de premsa, aquest dilluns. Foto: ACN

ERC ha volgut "celebrar" aquest dilluns que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, hagin signat i publicat un article a El País demanant al govern espanyol negociar els detalls d'un referèndum. El diputat republicà al Congrés, Joan Tardà, ha considerat que aquest escrit deixa "palesa" la voluntat del Govern de "culminar el compromís adquirit" de celebrar el referèndum, i a més, creu que "denota unitat d'acció, perseverança, i sobretot que es vol continuar fent allò al que es van comprometre: fins l'últim moment mà estesa per poder seure a dialogar i negociar".A més, Tardà assegura que la resposta habitual i reiterada del govern espanyol de rebutjar aquesta via negociada no els farà defallir en la seva proposta. "Nosaltres continuarem picant en ferro fred", ha avisat el diputat d'ERC.En aquest sentit, Tardà ha remarcat que històricament "hi ha dues maneres de resoldre els conflictes nacionals: la via autoritària i la democràtica", i ha afegit que "la via democràtica és oberta i s'ha exercit moltes vegades a Europa". "Com que hi ha hagut altres experiències i som a Europa, és evident que no estem inventant res. I estem convençuts que aquesta es l'única solució. Ens mantindrem perseverants", ha sentenciat Tardà en roda de premsa després de la reunió de l'executiva del partit.I és que, per a Tardà, "encara que pugui semblar estrafolari", els partidaris del referèndum insistiran en reclamar la via pactada amb l'Estat. I segons el diputat, l'article de Puigdemont i Junqueras, n'és la prova que se seguirà fent de forma "magnífica, molt didàctica i molt clara"."Per primera vegada, les eines les tenim nosaltres. L'Estat ens pot dificultar molt i molt més el camí, però malgrat tot, tot continuarà depenent només de nosaltres, perquè tenim les eines per fer la convocatòria", ha volgut afegir el diputat.D'altra banda, Tardà ha lamentat que el discurs oficial i de la direcció del PSC xoqui amb el d'alguns dels ajuntaments que controla i que s'adhereixen al Pacte Nacional pel Referèndum. "A mi m'entristeix que una de les potes del catalanisme, el socialisme català, el PSC, hagi acabat tan allunyat de la voluntat majoritària dels ciutadans de votar el referèndum. Dol i sap greu", ha dit, l'endemà que Miquel Iceta anunciés que demanaria al PSOE que portés els pressupostos al Tribunal Constitucional , si aquests mantenien l'article sobre el referèndum qüestionat pel Consell de Garanties Estatutàries, com va anunciar que faria Junts pel Sí Amb tot, ha considerat que, amb el referèndum celebrat o si més no convocat, els socialistes "per responsabilitat finalment acabaran reconeixent les conseqüències jurídiques" de la votació.

