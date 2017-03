AUDIÈNCIES MITJANS DIGITALS EN CATALÀ FEBRER 2017

Audiències dels diaris digitals en català el febrer de 2017 (usuaris únics). Foto: NacióDigital/OJD



Per darrere de NacióDigital se situa la plataforma de continguts virals Catalunya Diari –1.813.952 usuaris únics– i l'edició digital del diari Ara –amb 1.671.189 usuaris únics-. La resta de mitjans digitals en català més llegits són: Vilaweb (1.256.886 usuaris únics), El Món (951.777 usuaris únics), ElPuntAvui (934.766) i ElNacional.cat (912.606 usuaris únics).

Audiències dels diaris digitals en català el febrer de 2017 (pàgines vistes). Foto: NacióDigital/OJD

Respecte al nombre de pàgines vistes, els més de 22,5 milions de NacióDigital superen clarament VilaWeb (13 milions), Catalunya Diari (10,5 milions) i l'Ara (9,6 milions).



Dades més qualitatives



NacióDigital també és lider en usuaris únics diaris –206.384-, pels 191.934 de Catalunya Diari, els 133.462 de l'Ara.cat, els 101.728 de Vilaweb i els 74.158 d'El Món-. En la durada mitjana de visita, el del temps de lectura és un indicador molt més qualitatiu, l'Ara.cat es manté líder (6 minuts i 55 segons) seguit per NacióDigital (6 minuts i 26 segons). Vilaweb i El Punt Avui superen els cinc minuts de visita mitjana mentre que ElNacional se situa en 2 minuts i 12 segons. Catalunya Diari i El Món no arriben als dos minuts de temps mitjà de visita.

continua com a líder sòlid de la premsa digital en català. De fet, les dades d'OJD certifiquen que aquest mitjà es manté com el més llegit per 25è més consecutiu , des del febrer del 2015 ampliant la seva distància amb la resta.va obtenir el mes de febrer del 2017 un total de 2.377.227 usuaris únics –la xifra que en les mesures d'audiència de la premsa digital equival a lectors–. El nombre de pàgines vistes, l'equivalent a lectures de notícies en la premsa digital, va ser de 22.577.978.

