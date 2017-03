La coordinadora de Mediacat, Eli Rovira, presentant les conclusions de l'estudi. Foto: Grup Barnils

El 71% de les informacions publicades entre els mesos de gener i febrer a vuit portals ultraconservadors i espanyolistes fomenten l'odi. Aquesta és la principal conclusió del primer estudi elaborat per l' El 71% de les informacions publicades entre els mesos de gener i febrer a vuit portals ultraconservadors i espanyolistes fomenten l'odi. Aquesta és la principal conclusió del primer estudi elaborat per l' Observatori del Discurs de l'Odi als Mitjans que ha posat en marxa el grup de periodistes Ramon Barnils amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest dilluns al vespre han presentat els resultats de la investigació, que ha avaluat el tracte que diversos diaris digitals de dretes donen als col·lectius vulnerables.

En l'estudi, que han batejat com a El prejudici fet notícia, s'han analitzat 308 notícies publicades als mitjans Alerta Digital, Baluarte Digital, Dolça Catalunya, La Gaceta, Libertad Digital, Mediterraneo Digital, Ok Diario i Periodista Digital entre el 9 de gener i el 9 de febrer. La periodista i coordinadora de l'Observatori, Mar Carrera, ha reconegut que són diaris digitals "marginals", però ha fet notar que generen "un impacte gens menyspreable" a les xarxes socials. A més, ha assenyalat que "fan d'altaveu de les posicions d'extrema dreta".Els experts han detectat vuit estratègies de "foment de l'odi" en aquests mitjans i les han identificat en el 71% de les notícies analitzades. En concret, han observat insults i injúries contra el col·lectiu musulmà, la reproducció "sense crítica" de discursos de polítics d'extrema dreta, la deslegitimació d'actors que combaten la discriminació, l'ús de fotos i vídeos editats que confirmen els prejudicis del mitjà, la publicació de notícies d'opinió fora de la secció dedicada pròpiament a aquests continguts i la generació d'informacions que victimitzen la població autòctona blanca.En aquest sentit, els periodistes de l'Observatori han detectat que els mitjans contribueixen a generar un discurs de "nosaltres contra ells". "En aquest 'nosaltres' hi ha la població blanca i s'indentifica la resta de col·lectius com a enemics", apunten els autors de l'estudi. Els dos diaris digitals que més reprodueixen aquest tipus d'estratègies de foment de l'odi són Dolça Catalunya i Periodista Digital, segons la investigació.Per contrarestar aquests altaveus, els experts fan una crida a "estar a sobre" d'aquest tipus de mitjans i a "combatre el seu relat per evitar que es converteixin en els bancs de proves dels discursos excloents". "És necessari tallar d'arrel una possible contaminació d'aquestes pràctiques a altres mitjans de consum més massiu", conclou l'estudi, que és el primer del nou Observatori.

Estudi de l'Observatori del Discurs de l'Odi als Mitjans by naciodigital on Scribd

