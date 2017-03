Raül Romeva ha presentat l'acord amb els departaments Foto: @exteriorscat

Els catalans residents a l'estranger tindran dret a la targeta i l'atenció sanitària inclosa a la cartera de serveis amb càrrec al Servei Català de la Salut (CatSalut) en les seves estades temporals a Catalunya. Aquest és un dels serveis al que aquesta comunitat hi podrà accedir si estan inscrits al registre de catalans residents a l’exterior , gràcies als acords que aquest dilluns ha signat el departament d'Afers Exteriors amb els de Salut, Treball i Afers Socials i Famílies i el de Cultura.A partir d'ara, els catalans que viuen a l’estranger podran sol·licitar la targeta sanitària i l’hauran d’activar quan vinguin a Catalunya a través del 061 o anant directament al CAP que els pertoca. La targeta serà vàlida durant dos mesos i es podrà prorrogar per dos mesos més justificant-ne les causes. Més enllà d'aquest, els acords permetran l'accés a d'altres serveis culturals i per al jovent

