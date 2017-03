Barcelona és una de les deu ciutats més atractives per cursar estudis universitaris al sud d'Europa, segons el rànquing QS Best Cities 2017 . La ciutat apareix en la vuitena posició a del rànquing europeu i en la 23 del mundial, ha informat la Secretaria d'Universitats i Investigació de la Generalitat en un comunicat. Així, la capital catalana és la primera ciutat de l'Estast, per davant de Madrid (en 12a posició a Europa) i València, mentre que en l'àmbit europeu, ocupa el vuitè lloc per darrere de París, Londres, Berlín, Munic, Zuric, Viena i Edimburg.El rànquing QS Best Cities destaca la inclusió d'una nova categoria que recull la resposta de 18.000 estudiants enquestats sobre la seva experiència a l'hora d'estudiar a la ciutat, amb paràmetres de tolerància, oportunitat laboral, mobilitat, cost de vida, oci i expectatives.Una delegació formada per representants del Govern i de les universitats catalanes participen des d'aquest dilluns i fins aquest dijous en la fira internacional Asia Pacific Association for International Education, que se celebra a Taiwan.En aquesta fira d'educació, la més important d'Àsia, les universitats catalanes presentaran la seva oferta d'estudis de grau i màster, ha explicat la Secretaria d'Universitats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)