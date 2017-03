Josep Rull i Jordi Jané aquest matí, en la roda de premsa conjunta al Departament d'Interior. Foto: ACN

El Govern no vol que renovar el carnet de conduir sigui un "simple tràmit" per on es "coli" qualsevol. En una roda de premsa aquest matí, els consellers d'Interior i de Territori i Sostenibilitat han anunciat que incrementaran les inspeccions als centres que atorguen el permís perquè siguin més "estrictes" amb els conductors. Jordi Jané i Josep Rull demanaran que es posi la lupa especialment en els xofers de transport col·lectiu per assegurar-se que reuneixen "totes les condicions físiques i psíquiques" per posar-se al volant.Els màxims responsables d'Interior i Territori del Govern han presentat un paquet de mesures per millorar la seguretat viària, amb el focus centrat en el transport en autocar, coincidint amb el primer aniversari de l' accident de bus de Freginals , al Montsià, que va provocar la mort de tretze estudiants d'Eramus de la Universitat de Barcelona. L'executiu català es vol assegurar que els xofers estiguin capacitats per conduir i que els autobusos incorporin els últims avenços tecnològics en matèria de seguretat.Una les fites que s'han marcat Jané i Rull és incentivar l'ús del cinturó de seguretat, obligatori des del 2007 en autocars que fan llargs recorreguts. El conseller d'Interior ha recordat que "portar el cinturó redueix un 75% les possibilitats de morir en un accident" i ha lamentat que algunes de les víctimes de Freginals no el duien cordat. Per això el Govern posarà en marxa campanyes informatives per promoure'n l'ús entre els usuaris i incentivarà els busos a incorporar elements d'avís que convidin els passatgers a portar-lo.En paral·lel, Jané i Rull han avançat que implantaran un sistema de distintius de qualitat per classificar els vehicles de transport col·lectiu a partir dels elements de seguretat de què disposin. A més, a l'hora d'adjudicar les concessions dels serveis de transport públic, el Govern tindrà en compte que els autobusos de les companyies que hi concorrin disposin dels últims avenços tecnològics en matèria de seguretat.Aquest paquet d'estímuls anirà acompanyat de mesures coercitives. Interior incrementarà les inspeccions específiques sobre manipulació del tacògraf i proposarà a l'Estat que activi la directiva europea sobre dispositius antiarrencada en cas d'alcoholèmia. La conselleria de Jané també demanarà al govern espanyol que augmenti la freqüència de la renovació del permís de conduir per als professionals i exigirà, en paral·lel, que els centres que fan la revisió siguin més restrictius.Precisament per commemorar el primer aniversari de l'accident de Freginals, aquest migdia la Universitat de Barcelona ha acollit un acte de record a les tretze víctimes mortals del sinistre. El rector de la institució, Joan Elias, ha presidit la cerimònia al costat del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Tots dos han descobert un monument a la memòria dels estudiants morts en l'accident al jardí Ferran Soldevila de l'edifici històric de la UB. L'estàtua, composta per una magnòlia i tretze boixos, es completarà amb una pedra procedent del monestir de Montserrat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)