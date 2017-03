Theresa May. Foto: Europa Press

Europa viu hores històriques. A pocs dies de la celebració dels 60 anys del naixement de la UE, el Regne Unit activarà el procés per a la sortida de la Unió Europea el 29 de març vinent. Així ho han confirmat fonts de Brussel·les i de l'oficina de la primera ministra. Theresa May ho farà a través d'una carta en què invocarà l'article 50 del Tractat de Lisboa, que regula l'abandonament d'un estat membre del club europeu. Aquell dia, May anirà a Westminster i farà l'anunci que ha activat el procés del Brexit.Després que el Parlament hagi donat llum verda a la llei del Brexit presentada pel govern conservador, i que la reina Isabel II la signés , la data formal d'inici de la sortida s'esperava d'un moment a l'altra. El govern de May ha hagut de salvar les reticències dins de la Cambra dels Lords i les diferents veus que apostaven per un Brexit "suau". Finalment, Downing Street ha propugnat una sortida sense matisos, el que s'ha anomenat com a Brexit dur. Invocant l'article 50, el govern de May dona compliment al resultat del referèndum del 25 de juny passat, que va suposar una victòria dels corrents hostils al projecte comunitari Es consuma així una de les grans crisis del projecte europeu. És el primer cop que un estat membre abandona la Unió. Ara s'inicia un procés de negociacions que serà llarg. Es preveu, en principi, un termini de dos anys en què Londres i Brussel·les hauran d'acordar el full de ruta de la sortida, amb tot el que implica de model de relacions comercials entre la UE i el Regne Unit. Pels 27 països de la UE, l'escenari que s'obre és complex perquè hauran de consensuar un pla comú de negociacions amb Gran Bretanya.A Brussel·les i a Londres, saben que el més dur ve ara. Des de les institucions comunitàries ja han dit que tot està preparat per començar les converses. En cas que en dos anys no es culminés tot el procés, es podria allargar el període de negociacions per acord unànime de tots els països. En tot cas, s'obriran dues vies de negociació: d'una banda, el procés del Brexit pròpiament, però de l'altra, sobre la relació que establiran en el futur la UE i el Regne Unit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)