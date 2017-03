La Fiscalia ha demanat quatre anys de presó per a Narcís Serra, ex-dirigent socialista i ex-president de Catalunya Caixa. L'escrit, que ha avançat El País , també demana la mateixa pena per a Adolf Todó, ex-director general de l'entitat bancària per sengles delictes d'administració deslleial. Hi ha una quarantena d'investigats més que en breu podrien ser jutjats per aquesta causa que se suma a la que investiga un forat de 720 milions d'euros a causa d'operacions immobiliàries fallides.Narcís Serra va sumar la setmana passada un nou front judicial. Un jutge de l'Audiència Nacional espanyola el va imputar per haver causat presumptament un forat a la companyia de 720 milions d'euros en una quinzena d'operacions immobiliàries entre els anys 2000 i 2007. El cas també afecta l'ex-director general Adolf Todó i 13 ex-alt càrrecs mes per un presumpte delicte d'administració deslleial.La interlocutòria del jutge Ismael Moreno data de l'1 de març i respon a un escrit de la Fiscalia Anticorrupció , que va iniciar les diligències a instàncies del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària que, ara té l'opció d'executar accions civils o penals en la qualitat d'entitat pública que va comprar l'entitat.El fiscal Fernando Maldonado distingeix dos períodes, el primer entre 2000 i 2007, quan l'aleshores Caixa Catalunya es van prendre decisions d'inversió i d'adquisició de compromisos econòmics "rellevants", i entre 2008 i 2013 –el 2009 es va transformar en Catalunya Caixa-, moment en el qual ja es va fer patent la impossibilitat de desenvolupar els projectes. Serra –que entre altres càrrecs va ser alcalde de Barcelona i vicepresident del govern espanyol socialista- va presidir l'entitat en ambdós períodes investigats.La Fiscalia assenyala que la direcció de Catalunya Caixa va aprovar intervenir en promocions immobiliàries a l'estat espanyol i també a Polònia i Portugal en les que s'adquirien terrenys no urbanitzables o fins i tot afectats per resolucions legislatives que els qualificaven d'especial interès, la qual cosa suposava "un risc en la inversió".