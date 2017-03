Francesc Sanchez ha assegurat aquest dilluns en el judici del cas Palau que les campanyes electorals de l'antiga Convergència "es van pagar amb diners lícits" i ha recordat els diversos informes de fiscalització del Tribunal de Comptes que "no han apreciat irregularitats" en les xifres del partit. Sanchez ha comparegut com a representant legal de CDC, formació considerada partícip a títol lucratiu en el cas, i ha explicat que si bé coneix les donacions al partit d'empreses com New Letter o Letter Graphic "no eren rellevants" pel que fa al seu volum. "Eren empreses que treballaven per Convergència i era habitual que ajudessin al partit", ha detallat.



Pel que fa al presumpte cobrament de comissions de Ferrovial a través del Palau a canvi d'obra pública xifrat en 6,6 milions d'euros per la Fiscalia i confessat per Fèlix Millet i Jordi Montull, els dos principals acusats en el judici, Sanchez ha negat la seva existència. "Això no és així", ha respost al fiscal anticorrupció Emilio Sánchez Ulled.



Sobre el flux de diners entre la Fundació Trias Fargas -posterior CatDem- ha recordat que el Tribunal de Comptes va investigar-ho però va determinar que no tenia prou mitjans per completar la inspecció. Sanchez sí que ha especificat que el partit feia feines per la fundació i per això rebia diners.

