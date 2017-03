Els afiliats catalans de CCOO estan dividits pel que fa a les seves preferències respecte la relació que hauria de tenir Catalunya amb Espanya. Segons una enquesta interna a uns 9.000 membres del sindicat feta pública aquest dilluns, un 68,6% d'aquests s'ha posicionat en relació a aquesta qüestió i, entre aquests, un 42,8% aposta per una Espanya federal i un 40,3% per un estat independent. En canvi, només un 13,3% defensa que segueixi com a comunitat autònoma i un 3,7% que rebaixi el sostre d'autogovern i es converteixi en una mera regió.En canvi, l'enquesta no pregunta què votarien aquests afiliats en cas que se celebri finalment el referèndum en què la pregunta fos binària en relació a la independència. Pel que fa a les diferents variables, la independència té més suport en els homes (44,2%) que en les dones (40%) i baixa en el col·lectiu de 65 anys o més (32,7%). Així mateix, com més estudis té l'afiliat, més adhesió genera la independència: se situa en el 32,1% en el cas de tenir estudis elementals, en el 39,6% en el cas d'estudis mitjans i en el 45,8% en cas d'estudis superiors.Així mateix, el partit amb qui més s'identifiquen els afiliats de CCOO és ERC (24,8%), tot i que amb un escàs marge per sobre de Podem (23,8%) o ICV (19,8%). En canvi, si es pregunta per grups parlamentaris, Catalunya Sí que es Pot obté més suport (50,9%) que Junts pel Sí (28,4%) o, més lluny, PSC (8,9%), CUP (6,4%) o C's (4,7%).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)