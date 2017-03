Meritxell Ruiz, aquest matí, en la roda de premsa al Departament d'Ensenyament. Foto: Jordi de Planell

Ensenyament obrirà el curs vinent 15 nous centres educatius a tot Catalunya. La consellera Meritxell Ruiz ho ha anunciat aquest matí a la seu del Departament en la roda de premsa per presentar les dades de preinscripció escolar pel curs 2017-2018, un procés que s'obrirà el 23 de març i que es tancarà el 4 d'abril . Ruiz ha avançat que 11 dels 15 nous centres previstos començaran a funcionar en mòduls. Es tracta, en total, de set escoles i vuit instituts, la majoria dels quals situats a Barcelona.La consellera ha reconegut que no està en condicions de posar una data per a l'inici de les obres dels edificis on finalment s'ubicaran els centres que al setembre començaran a funcionar en barracons. "A vegades s'ha dit a les famílies que els seus fills tindrien l'escola feta en un termini de tres anys i encara s'esperen", ha apuntat Ruiz, que ha reiterat que "buscarem solucions en cada cas en funció de les disponibilitats que tenim". En alguns casos, els nous centres s'ubicaran en altres equipaments públics, com ara biblioteques o escoles.Un dels vuit nous instituts estarà situat a Barcelona. La resta s'ubicaran a Alpicat, Badalona, Manresa, Mataró, Mont-roig del Camp, Palau-solità i Plegamans i Viladecans. En canvi, de les set noves escoles que s'obriran, sis ho faran a la capital catalana i una altra a Montgat. La consellera també també ha anunciat la posada en marxa de sis nous instituts escola, uns centres pensats per a reduir el fracàs escolar que s'ubiquen en entorns que el Departament defineix com a "complexos". Tres s'obriran a Barcelona, un a Gavà, un altre a Lleida i finalment un a Tarragona.Ensenyament preveu un augment del número d'infants que començaran a estudiar tant a primària com a secundària. Per això, el Departament contempla la posada en marxa de 99 nous grups a P3, que es traduiran en 1.300 places més, i de 94 a primer d'ESO, que es concretaran en un increment total de prop de 1.800 places. Però aquestes previsions de la conselleria no són definitives, ja que s'aniran "adequant" -en paraules de Ruiz- en funció de la demanda.Les ràtios d'alumnes es mantindran a tots els cursos, però es reduiran als grups de primer d'ESO en entorns "socioeconòmicament desafavorits". En concret, es passarà de 29 a 27 estudiants per aula en aquests centres "de major complexitat", segons el Departament. En la mateixa línia, es mantindrà la ràtio de 22 alumnes en els grups de P3 de zones desafavorides, una novetat implementada el curs passat.El termini perquè les famílies presentin les sol·licituds s'obrirà aquest dijous i es tancarà el proper 4 d'abril. Ruiz ha explicat aquest matí algunes novetats relacionades amb el procés de preinscripció, que és el que acabarà determinant l'oferta final. D'entrada, la consellera ha assegurat que donaran "més oportunitats" a les famílies, perquè, a partir d'ara, la seva sol·licitud constarà a la llista d'espera de totes les escoles que hagin marcat, independentment de si ho han fet en primera, segona, tercera o quarta opció.D'aquesta manera, en cas de no entrar al centre determinat com a favorit, serà més fàcil triar entre la resta d'escoles o instituts seleccionats. En paral·lel, Ruiz ha anunciat que al setembre es publicaran les llistes d'alumnes matriculats a cada centre, així com les vacants que hi quedin per tal que els pares que ho vulguin intentin accedir-hi encara que ja els n'hagi estat assignat un altre.Unes mesures per "facilitar la feina a les famílies", segons Ruiz, que aniran acompanyades d'una "intensificació de les mesures contra el frau". D'ara endavant, les comissions de garanties del procés de preinscripció podran demanar als centres que acreditin com han atorgat els punts a cadascuna de les famílies i, fins i tot, citar els pares perquè donin explicacions. A més, també tindran accés a tots els documents i certificats aportats, així com als professionals que els hagin expedit.La consellera ha subratllat que l'any passat "només es van detectar dos casos de frau", però ha assegurat que "cal actuar contra aquestes situacions irregulars perquè obliguen a apartar un alumne que tindria dret a accedir a una plaça per posar-n'hi un altre que no en té". Si es detecta alguna irregularitat en la documentació aportada, les famílies perden els punts aconseguits i s'han de posar a la cua.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)