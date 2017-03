| 8 comentaris Jordi de Planell

Els experts alerten que les persones homosexuals, bisexuals i transexuals que viuen fora de Barcelona no surten de l'armari "per por de ser discriminades" | Marta Salvans, víctima de transfòbia: "Et poden dir que t'accepten, però en molts casos saps que no és cert" | El 90% de les denúncies per LGTBIfòbia es registren a Barcelona perquè a les grans ciutats la sensibilitat és més gran