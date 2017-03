Imatge general de les instal·lacions del Bulli 1846 Foto: ACN

Les obres d'ampliació del 20% de l'antic restaurant el Bulli a la cala Montjoi de Roses (Alt Empordà) encaren la recta final. El cuiner i promotor del projecte, Ferran Adrià, preveu que els treballs per enllestir les estructures dels nous espais del futur Bulli 1846 s'acabin a finals de maig. A partir d'aleshores, s'abordaran els interiors del que concep com un "laboratori expositiu" dedicat a la gastronomia.L'actuació continua pendent dels permisos per abordar el projecte complementari, que inclou els accessos, uns jardins d'exposició, un aparcament i un edifici d'entrada al complex. Adrià diu que la tramitació va endavant i que treballen amb la idea que l'espai pugui començar a funcionar l'any vinent. En aquest sentit, remarca que durant els dos primers anys l'equipament només rebrà visites concertades i que, després, l'obriran al públic en general. Insisteix que en cap cas hi haurà massificació però remarca que el projecte pot ajudar a allargar la temporada turística del municipi.Les anomena "caixes" però en realitat són de les estructures que conformaran el futur edifici dedicat a la creació gastronòmica, el Bulli 1846. Els treballs estan molt avançats i només falta acabar els sostres i la instal·lació de la cúpula de fibra que cobrirà l'espai dedicat al "brainstorming" (pluja d'idees), a part superior dels terrenys. Adrià preveu que aquesta ampliació del 20% que tenen autoritzada s'acabi, com a molt tard, a finals de maig. Després, s'abordarà l'interior de l'edifici.Pel que encara no té permisos és per abordar el projecte complementari. El document es va presentar, per una banda, per legalitzar els moviments de terra que s'estaven fent a l'exterior i, per l'altra, per incloure-hi la part dels accessos, un pàrquing, uns jardins exteriors i una petita edificació que servirà de punt d'entrada al complex.Adrià diu que el procés segueix la tramitació i que s'hauria de desencallar properament. De fet, espera que coincideixi amb l'acabament d'aquesta part per poder iniciar les noves obres el més aviat possible.Des de l'Ajuntament de Roses, han concretat que estan pendents que l'Oficina territorial d'acció i avaluació ambiental (que depèn del Departament de Territori) determini si cal un canvi a l'estudi d'impacte ambiental presentat inicialment. Quan això es resolgui, expliquen, el consistori els podria donar llicència.El cuiner del que va ser durant cinc anys el millor restaurant del món detalla que el nou equipament que s'està aixecant on fins al 2011 s'ubicava l'establiment serà un "laboratori expositiu". "Hi haurà un equip creatiu de gent treballant i fent recerca sobre l'eficiència en la innovació i, a més, hi haurà una part expositiva sobre el què, el com i el quan de la creació gastronòmica", assegura.Treballen amb la previsió que l'espai pugui obrir l'any vinent i que durant els dos primers anys només s'hi facin visites concertades. "L'any que ve hem d'estar aquí, estarem aquí", remarca. En aquest sentit, diu que la intenció és que vinguin grups reduïts al principi ja siguin experts en I+D o escolars. "Després obrirem al públic però serà una cosa molt intimista, volem poquíssima gent", insisteix.Malgrat això, el cuiner assegura que "si avui vinguessin 500 persones per Roses això seria molta gent que es podria quedar a dormir i sopar". "Crec que aquest projecte és important sobretot més enllà dels mesos de juliol i agost", afirma.Els treballs per aixecar el Bulli 1846 es van iniciar el març de 2015 no exempts de polèmica. El projecte inicial preveia una ampliació respecte de la superfície de l'antic restaurant del 50%. Una xifra que obligava al Govern buscar fórmules legals per permetre una actuació així en un espai que es troba en ple Parc Natural del Cap de Creus.La normativa vigent només permetia una ampliació del 20%. Les entitats ecologistes van fer públiques les seves discrepàncies i recels. Finalment, a principis de l'any passat Adrià va anunciar que renunciava al projecte de màxims (que impedirà traslladar a Roses el gran arxiu del Bulli) i que, per ara, tiraria endavant només aquesta part.L'Ajuntament va aturar el març de 2016 els treballs que s'estaven fent a l'exterior del complex perquè no estaven autoritzats. Els promotors van presentar el projecte complementari de restauració -pendent encara d'autorització- que havia de permetre legalitzar-les i adequar els accessos a l'espai.

