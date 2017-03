Irene Rigau, Artur Mas i Joana Ortega sortint del TSJC després de declarar en el judici al 9-N Foto: Adrià Costa

L’ex-president de la Generalitat Artur Mas; l'ex-consellera de Governació i ex-vicepresidenta del Govern Joana Ortega i l’ex-consellera d’Ensenyament Irene Rigau assistiran a la reunió del consell executiu d’aquest dimarts al Palau de la Generalitat, segons ha avançat ElNacional.cat i ha confirmat l’ACN.Es tracta d’un gest inèdit amb el qual el Govern vol expressar el seu suport als tres ex-membres de l’Executiu a penes d’inhabilitació pel 9-N després que fa just una setmana es fes pública la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i plantejar de quina manera poden ajudar al procés. Per aquest motiu, la reunió començarà una mica abans de dos quarts de deu del matí i continuarà desprès –ja sense Mas, Ortega i Rigau- amb la trobada ordinària de cada dimarts.Dilluns passat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va condemnar l’ex-president de la Generalitat Artur Mas a 2 anys d’inhabilitació, l’ex-vicepresidenta Joana Ortega a 1 any i 9 mesos i l’ex-consellera Irene Rigau a un any i mig , pel procés participatiu del 9 de novembre del 2014. Tots tres van ser castigats pels delictes de desobediència i absolts del de prevaricació. A més de les condemnes per inhabilitació de càrrec públic, Mas haurà de pagar una multa de 36.500 euros, Ortega 30.000 euros i Rigau 24.000 euros.En la reunió d’aquest dimarts, però, no hi assistirà l’ex-conseller de Presidència i actual portaveu del PDECat, Francesc Homs, que va ser jutjat per la mateixa qüestió al Tribunal Suprem a finals de febrer pels delictes de desobediència i prevaricació i encara espera sentència.

