Lluís Gavaldà, director musical del Minipop Foto: Jonathan Oca

Lluís Gavaldà, director musical del Minipop , assegura que el festival tarragoní ja és un esdeveniment consolidat pel que fa a la resposta del públic i destaca que l'any passat es van exhaurir totes les entrades, amb unes 5.000 persones gaudint de la proposta musical d'un esdeveniment cada dia més consolidat. Gavaldà diu que el secret de l'èxit és "l'entusiasme de la gent que el fa possible, perquè ens ho creiem molt". El festival potencia la seva gran singularitat: és una aposta que "no és ni per a grans ni per a nens" i que "un cop has entès el concepte, el gaudeixes molt", assegura el cantant d'Els Pets en aquesta entrevista a- Tinc un amic molt graciós que diu que sempre digui que tot és novetat perquè no repetim cap artista de l'any passat, però realment el que puc dir és que la novetat és que continuem i que el festival és aquí. Cada vegada notem més el boca-orella i que els artistes tenen ganes de venir. Ja no els has d'empaitar. Quan els truques per dir-los que vinguin et diuen que ja els han parlat del Minipop. En aquest sentit, la meva feina cada dia és més fàcil. Ara bé, potser és més difícil a l'hora de voler encabir a tots els qui volen venir. Això sí, pel que fa a l'expectativa i de reconeixement del festival, estem molt contents. Tenim artistes consolidats de l'escena catalana i altres de nivell estatal espanyol , és a dir, fem una combinació d'artistes de prestigi amb nous valors emergents. Passaran pel Minipop La Bien Querida, Mazoni, Carles Belda, Sanjosex, Cala Vento, Marion Harper, Pavvla, Retirada, Espaldamaceta, Bibiana Ballbé dj i Superpanda's DJ.- Sí que està consolidat, però en l'àmbit econòmic encara no, perquè ens faltaria una patida pressupostària fixa. Per altra banda, notem que està consolidat amb el que és la resposta de la gent. L'any passat es van exhaurir les entrades. Cada vegada ve més gent de fora de Tarragona a gaudir del festival.- El festival té un finançament del 90% que és privat i l'ajuntament també hi col·labora. Aquest any estem treballant amb el nou equip de govern i amb la regidoria de Turisme i hi tenim un bon interlocutor (Immaculada Rodríguez). Molta gent queda sorpresa perquè ideològicament potser no ens hauríem d'entendre però per sort sap entendre, més enllà d'ideologies, que això és un projecte de ciutat i que aquest festival serveix per donar una imatge contemporània i moderna de Tarragona. Una de les finalitats del Minipop és posicionar la ciutat com a actiu cultural i que serveixi d'excusa per descobrir-la. El turisme i el sector hoteler noten la celebració del festival.- L'èxit és l'entusiasme de la gent que ho fa possible, perquè ens ho creiem molt. També perquè és una proposta diferent, no és per a grans ni per a nens. Costa d'entendre però un cop has fet, ho gaudeixes molt. Abans una persona que tenia 25 anys i anava a la Sala Zero a veure concerts no venia perquè es pensava que era per a nens petits. Ara, en canvi, la gent jove veu els artistes que vénen i no dubten en treure el cap. Per altra banda, el públic familiar també s'adona que pot venir, ja que veuen que poden portar el nen, que està content amb la música i els tallers que hi fem i alhora, els pares no s'avorreixen. És un festival pensat per a grans i petits.- El que em va motivar va ser que els tarragonins som molt de queixar-nos del que no hi ha a la ciutat i no fer gaire cosa per canviar-ho. Jo penso que el que s'ha de fer és que si vols que la ciutat sigui més semblant al que tu voldries doncs has de fer alguna cosa i jo, en aquest cas, hi aporto la meva experiència com a músic.- D'aquí a un any no ho sé, però ara mateix no. Tenia ganes de parar una estona i de dedicar-me a fer altres coses. De fer el meu programa a la ràdio –iCat–. Ara acabo de publicar un llibre d'un recull de lletres comentades i tinc un parell de projectes més. Era el moment de parar i respirar una mica música i tornar amb més força l'any que ve.- Des del primer any, sempre hi ha hagut un grup tarragoní al festival. D'aquesta manera volem que els serveixi d'aparador per tocar amb altres artistes d'àmbit més nacional i donar-se a conèixer fora d'aquí. Ho hem fet sempre i aquest any estem molt contents amb el tarragoní Espaldamaceta, és la cirereta que li faltava al festival.- No estic massa al dia, però Tarragona és un planter de músics excepcional. El que passa és que no hi ha aparadors perquè es donin a conèixer, llàstima d'això. La música en directe cada vegada costa més de trobar a la ciutat.- Això i que posi facilitats perquè les sales que aposten per la música en directe no tinguin tantes dificultats. Cal pensar que és una bona manera de promocionar l'artista local.

