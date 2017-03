No en sabien res. Tot estava en mans de Fèlix Millet i Jordi Montull. Aquesta ha estat la línia de defensa dels familiars dels saquejadors confessos del Palau de la Música que han hagut de comparèixer al judici del cas Palau com a responsables civils a títol lucratiu. La primera en intervenir ha estat la dona de Millet, Marta Vallés, que ha declarat que "ni en somnis" va tenir coneixement del desviament de fons de la institució musical i ha negat haver-se'n beneficiat mai personalment.El ministeri públic considera que Vallés va gaudir de 2,8 milions d'euros facturades al Palau però realitzades a les seves residències familiars i de 2,7 milions més procedents de retirades en efectiu efectuades pel seu marit contra l'entitat cultural i la facturació fictícia a través de dues societats pantalla: Bonoyma i Aysen. Malgrat tot, ella ha assegurat que mai va observar "cap indici" que els diners de la Fundació del Palau de la Música anessin a les societats de la quals ella era administradora i ha al·legat que va donar els poders a Millet. De fet, ha assegurat que es va assabentar de l'existència d'Aysen "per la premsa" poc abans de començar el procediment judicial.Vallés ha insistit que mai s'hauria imaginat el saqueig perquè a casa seva "no hi havia problemes de diners". "Teníem diners", ha repetit diverses vegades després de recordar que és descendent d'industrials propietaris de les fàbriques Vallés Guarro. A preguntes de l'acusació exercida pel Palau, ha descartat la necessitat de fer preguntes sobre la manera en com es pagaven els regals de reis, per exemple. "Jo no li aniria a preguntar al meu marit el dia de reis 'això amb què ho has pagat?'. El lògic era que ho paguéssim amb nostre patrimoni", ha manifestat. I ha reiterat: "Teníem diners".De fet, ha explicat que rarament qüestionava les decisions de Fèlix Millet. "Era millor no discutir amb ell", ha recordat, argumentant que "té un caràcter difícil, però és bona persona". Per això, quan l'ex-president del Palau proposava de fer algun viatge a destins exòtics com Kenya, Dubai, Maldives o Polinèsia ella no el discutia i anava amb ell per "acompanyar-lo". Quan la seva advocada defensora li ha preguntat perquè creu que les acusacions li reclamen tants diners, ella s'ha limitat a respondre: "Ho deuen haver comptat malament".Sobre el casaments de les seves filles sufragades amb fons del Palau, Marta Vallés ha repetit la versió que va donar el seu marit. "Ell només vivia per al Palau. Qualsevol cosa que pogués beneficiar al Palau ho comentava al comitè", ha dit. Per això, Millet va proposar "aprofitar les bodes per fer un acte social i donar a conèixer que es podien fer actes socials al Palau. Era propaganda", ha afirmat, i ha acabat posant com a exemple d'aquesta pràctica el recent sopar inaugural del Mobile World Congress, que es va dur a terme al Palau.La dona de Montull, Mercedes Mir, també ha negat tenir coneixement de les operacions del seu marit en una intervenció més breu. En aquest sentit, ha explicat que un dia li va dir que anés al notari i signés "dos documents". Eren l'acceptació del càrrec d'administradora d'una empresa i l'atribució de poders a Montull. I s'ha desvinculat de la gestió de la societat: "Mai vaig veure abstractes bancaris".També ha assegurat que "mai" va rebre diners en metàl·lic i que el seu marit es va encarregar de les obres al domicili familiar. Pel que fa als diversos viatges que va compartir amb la família Millet, Mir ha declarat que eren "regals" de l'ex-president del Palau. De fet, ha explicat que van ser l'"únic" obsequi que va rebre de Fèlix Millet.Més "ganes de parlar" tenia la filla de Fèlix Millet, Clara Millet, que ha començat afirmant que quan es va assabentar "per la premsa" de l'inici de la investigació del saqueig del Palau es va quedar "gelada". Tanmateix, ha carregat contra els mitjans de comunicació. "Estic cansada de sentir tantes mentides", ha lamentat. I ha intentat desmentir que el seu sogre no va pagar 40.000 euros del seu casament sinó 8.000.

