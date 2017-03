¡ENTRE LOS QUE ACIERTEN SORTEAMOS LA CAMISETA DE PRIMERA QUE ELLOS QUIERAN!



Dílo en #CarruselPiqué pic.twitter.com/ppYWCH17Q1 — Carrusel Deportivo (@carrusel) 19 de març de 2017

Qué sorteo más divertido! Felicidades por la creatividad! En breves momentos yo también voy a realizar un sorteo... https://t.co/i7tWzu80wq — Gerard Piqué (@3gerardpique) 19 de març de 2017

El sorteo se realizará entre los que acierten la respuesta más votada. El ganador se llevará una camiseta mía de la Selección! — Gerard Piqué (@3gerardpique) 19 de març de 2017

Estos son los resultados. Ha ganado la opción: No, nunca más. pic.twitter.com/a7a4gvjz8c — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de març de 2017

Gerard Piqué ha carregat contra la Cadena Ser, després que el programa Carrusel Deportivo, en el marc de la retransmissió del Barça-València , fes una enquesta al seu Twitter on demanava als oients que votessin en quin minut el jugador blaugrana veuria la targeta groga. Una possibilitat, que si l'hagués forçat, li hauria permès descansar en el proper partit contra el Granada. No ho va fer. Els que participaven a la votació entraven en un concurs per guanyar una samarreta.Piqué ha respost a la seva manera, amb ironia i en un lloc en el que es mou com una bassa d'oli: al seu Twitter. En un primer post, el jugador ha ironitzat sobre el sorteig de la Ser: “Qué sorteo más divertido! Felicidades por la creatividad!” i ha alertat que en breu, ell també faria un sorteig. En un segon, ha explicat que havia rebut una petició de la mateixa emissora per fer-li una entrevista durant aquesta setmana, on jugarà amb la selecció espanyola. I en un tuit posterior, ha posat en marxa el seu sorteig: “La SER me ha pedido hacer una entrevista durante el periodo de la selección. Después de la brillante idea de su sorteo, qué debo responder?”.L'opció que ha guanyat ha estat la de “no, mai més”. Els participants al concurs també entraven en un concurs per guanyar una samarreta, de Piqué, clar.

