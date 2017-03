L'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell serà l'escenari aquest diumenge d'una de les festes Holi més multitudinàries d'Europa. L'any passat unes 10.000 persones es van sumar a aquesta iniciativa, que creix any rere any, i que ha trobat en l'amfiteatre del parc l'escenari perfecte per donar la benvinguda a la primavera.



Edició de l'any 2014. Vídeo: Albert Segura

Edició de l'any 2016. Vídeo: Albert SeguraLa cita arrencarà a les 11.00 hores amb una novetat important, i és que Les Bruixes del Nord se sumen a la iniciativa per primer cop. A les 11.15 hores es donarà per iniciada la festa, amb coreografies que duran sobre l'escenari més de 450 ballarins que oferirarn danses inspirades en l’univers de Bollywood i l’Índia, organitzat pel Centre Asana. Finalment, al punt del migdia, es farà el compte enrere per al moment més esperat, el del llançament de la pols de colors, que ja es pot comprar a dia d'avui en diversos comerços de Sabadell, Sant Cugat i Barberà, i que podeu consultar a través d'aquest enllaç L’activitat es va començar a celebrar fa set anys a la capital vallesana per l’interès de diverses entitats de reproduir una celebració molt vistosa. Es tracta d’un festival hindú que representa el començament de la primavera, i és una forma de donar-li la benvinguda a una època reconeguda com de fertilitat i bonança.La trobada pretén donar a conèixer algunes llegendes, una d’elles, la més popular, és la d’un jove déu, Krishna, que estava gelós de la seva ànima bessona, Radcha, pel seu estilitzat i blanc perfil, en oposició a les seves pròpies faccions fosques. Després de demanar consell a la seva mare, aquesta li va recomanar pintar la cara de Radha fins a obtenir una tonalitat més acolorida, i d’aquí la tradició de llançar colors a la gent.L’activitat principal de la festa consisteix a llançar pols de colors fins a cobrir rostre i cos d’un multicolor arc de Sant Martí. Als països hindús es complementa amb un dinar on els participants proven diversos plats tradicionals i el bhang, una beguda derivada de la planta de cànem que es beu cerimonialment durant el Holi.

